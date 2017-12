Pain - tak toto bude bolieť

22. jún 2009 o 14:20 Ján Kordoš

Keď sa pred viac než rokom objavila na Playstation Network podivná hra s názvom Pain, bolo o prekvapenie postarané. Základ hry bol jednoduchý, hoci ho rozširovalo niekoľko módov, zábavných hlavne v multiplayeri. Máte panáka, ktorého vystrelíte z obrovského praku a buď sa pokúšate chudákovi čo najviac ublížiť alebo si zahráte bowling či pri plachtení vzduchom nasmerujete virtuálneho samovraha na ufrflanú babičku. Pre moralistov raj a nádherne miesto k debatám o úbohosti herného priemyslu, pre všetkých ostatných (normálnych) ľudí neškodná hračka, ktorú vyškúšate, bavíte sa a nepozeráte na hodinky.

Popisovať všetky taje a položky v menu je zbytočné. Na všetko prídete sami a napokon sa z počiatočného „namierenia a vystrelenia projektilu“ stane strategické mierenie, odhadnutie sily, zvolenie vhodnej pózy, zachytenie sa o predmet, jeho odhodenie na iný objekt a podobne. Síce dôjde v každom prípade na lámanie kostí, pri dostatočne veľkom odstupe si budete krkolomné (doslova) pády užívať a smiať sa na nich. Názory jedincov a chorom hernom priemysle môžeme spokojne upratať pod koberec s odkazom na „Skrytú kameru“ a podobné relácie o smiatí sa na skutočnom ľudskom nešťastí.

A ako to môže celé baviť človeka dlhšie ako 5 minút? V prípade prvotnej verzie Pain bola síce zábava vynikajúco rozdelená na odhaľovanie prostredia, no keďže sme mali len jednu, jedinú úroveň, mohli sme bez veľkých rečí povedať, že jednoduchý námet síce zábavný je, no zároveň i ohlodaný na kosť. Ak ste chceli viac, museli ste zaplatiť za postupne pridávaný obsah a miesto 10 € sa celková suma za hru vyšplhala minimálne na dvojnásobok.

Vystrelený panák sa v prostredí správal ako handrová bábka, vďaka fyzikálnemu enginu Havok padal zo striech tak ako si predstavujeme, že by bábka padala, ohýbal sa pri náraze na lešenie tak, ako by sme to predpokladali a to isté si môžeme povedať i pri zachytení sa na obrej bowlingovej guli. Pri hre Pain sme nepresedeli hodiny, no niekoľko desiatok minút každý deň sa s hrou stráviť pohodlne dalo. Lenže tak či onak – bolo to ho málo.

Po viac než roku prichádza do obchodov i krabicová verzia, ktorá sa môže pochváliť reklamným sloganom: najsťahovanejšia hra z Playstation Network + všetky stiahnuteľné bonusy. To, že čísla o stiahnutí nemusia korešpondovať s kvalitou ako takou, netreba nikomu vysvetľovať. Pain však týmto rozšírením (nové 3 prostredia, more postáv, módy) dostáva do vienka presne to, čo sme chceli vidieť hneď na začiatku. Stále je to zábava na niekoľko desiatok minút. Máte čas polhodinku? Za minútu sedíte pri rozohranej hre, pálite svojho panáka, bavíte, užívate si, prípadne sa rozhodnete splniť ktorúkoľvek z jednoduchých úloh (napríklad traf si svoju opičku, chyť si svojho míma vo vzduchu a hoď ho do skla, či tak trochu iná verzia „Somára“) a keď sa vám ozve budík, že zábava sa skončila a musíte hocikam ísť/hocičo spraviť, tak hru vypnete a tých niekoľko desiatok minúť za stratený čas považovať nebudete.

Presne viete, čo od hry môžete očakávať, presne to vám dá, navyše v grafickom spracovaní, ktoré neurazí. Všetko to je síce príšerne umelé a takmer mŕtve, no jednoduchá hrateľnosť vám všetko vynahradí. Netreba dodávať, že zábava s viacerými hráčmi je o poriadny kus šialenejšia a práve jednoduchosť myšlienky, ovládania a pravidiel robí z Pain vynikajúcu zábavu. Teraz s tým, že si môžeme odpustiť reči o tom, že je to ho málo a za tie peniaze sa to neoplatí. Stále je to len jednoduchá hra, stále však zábavná, rýchlo prístupná a pochopiteľná, poľahky ovládateľná – tu vidno obrovský rozdiel medzi Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic a Pain.

Niekomu sa síce môže zdať, že vydaním krabicovej verzie je táto malá hra už niekde úplne inde – a práve tu vidíme ďalší, nezanedbateľný problém, ktorý sa najväčšou mierou podpísal pod výsledným hodnotením. U nás sa síce po krabicovej verzii akoby zľahla zem a v ponuke ju nemá žiadny obchod, avšak v zahraničí sa predáva za cenu AAA hry. Nájdu sa síce aj výnimky (na Ebay za cca 17€ plus poštovné), ale výsledna cena je skôr dielom náhody a šťastia. Malá hra, skvelá zábava, avšak privysoká cena. Rozhodnite sa sami. Ak nemáte prístup k Playstation Network a chcete oddychovú hru, pri ktorej sa dokáže vyblbnúť úplne každý, je Pain skvelou voľbou, len tá cena... tá skutočne zabolí.

UPDATE: Doporučená cena je zatiaľ evidovaná len v českých korunách (699 Kč), čo je v prepočte na Euro zhruba 29€.