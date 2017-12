MSI X-Slim X340 – notebook tenký ako žiletka

22. jún 2009 o 15:30 Milan Gigel

Je ľahký, tenký a kdekoľvek ho vybalíte na stôl, rontgenujú ho oči zvedavcov. V jeho útrobách bije nový úsporný procesor od Intelu, ktorý zaisťuje svižný chod Visty. Je to bezchybný favorit na cesty, alebo má predsa len svoje muchy? Testovali sme a vieme viac.

Keď Intel pred niekoľkými týždňami uvádzal na trh nové ULV procesory, netajil sa tým, že svet notebookov čakajú zmeny. Budú vraj tenšie, úspornejšie a vďaka pasívnemu chladeniu budú extrémne tiché. To, že tenučký rad notebookov X-Slim debutoval na trhu s procesormi Atom nebude náhoda. Už vtedy museli vývojári vedieť, že v rovnakom tele ponúknu bez obáv z prehrievania výkonnejšie modely. My sme testovali variant s procesorom ULV Celeron 723, v ponuke je aj výkonnejšia verzia s procesorom ULV SU3500 s jadrom Core 2 Solo.

Štíhly spoločník na cesty

Ak z konštrukcie notebooku zmizne štandardný LCD displej a nahradí ho tenšia verzia, pozitívne sa to prejaví na jeho hrúbke. Ak zmizne aj optická mechanika, aktívne chladenie a Li-Pol batéria sa prispôsobí tvarom telu, do 2 centimetrovej hrúbky je možné v 13 palcovom formáte vtesnať všetko, čo má plnohodnotný notebook ponúknuť.

Nič by to však nebolo platné, aby ruku k dielu nepriložili aj dizajnéri. Oslovili vás pri predstavení hliníkového notebooku MacBook Air zaoblené okraje a ostré, štíhle hrany jeho tela? Rovnaký šmrnc môžete očakávať aj v tomto prípade. Tam, kde by sa 12 palcovým displejom vznikol iba ďalší fádny, hranatý notebook na cesty, s väčšou uhlopriečkou vznikol priestor na to, aby nevyužité časti šasi zdôraznili tenký, priam exkluzívny profil.

S 1,3 kilogramovou hmotnosťou a 2 centimetrovou hrúbkou hravo vkĺzne do vaku bez či tašky bez toho, aby ste cítili, že vám tam čosi pribudlo. Teda až na napájací kábel k adaptéru. Kým samotný zdroj je rovnako malý a štíhly ako notebook, kábel ktorý k nemu patrí zaberie v batožine viac miesta, ako je nutné.

S nami absolvoval niekoľkodňovú služobnú cestu, kde sme testovali jeho kvality.

Pevné šasi, horšia klávesnica, zlý touchpad

Konštrukcia notebooku je kompromisom ceny, a hmotnosti. Kým spodný kryt je vyhotovený z dobre tvarovaného hliníkového plechu, ostatné komponenty sú s výnimkou robustných kĺbov veka plastové. V čiernom vyhotovení to pôsobí celkom prirodzene. V tejto cenovej kategórii sa už akosi očakáva, že toho kovu bude viac. Nie že by to malo nejaký vplyv na pevnosť či kvalitu vyhotovenia, ale predsa.

Klávesnica je na prvý pohľad štedro veľká a keď sme videli svietiace logo MSI na veku displeja, očakávali sme, že bude aj podsvietená. Žiaľ nie je, čo je tak trochu škoda. Pri písaní si treba zvyknúť na to, že okraje tlačidiel nie sú skosené a tak prsty dopadajú na ich plochu tam, kde sa im zachce. Spočiatku sa to prejavilo na presnosti písania, časom si však ruky zvyknú. Je to však vec, ktorú výrobca akosi podcenil. Klávesnica je voľná, v strede sa prehýba a chýba jej istá dávka tuhosti. Či je to daň za tenké vyhotovenie, alebo ju jednoducho nebolo kde v strede ukotviť zostáva otázkou. Podľa slov dovozcu firma tento problém už medzičasom riešila a kusy, ktoré sa dostanú na pulty predajní by tento defekt už nemali mať.

Veľké opierky zápästí sú fajn a počas testov sme ani raz nezaznamenali, že by sa prehrievali. Širokouhlé vyhotovenie korešponduje s displejom, veľká snímacia plocha je dostatočne presná aj pri cestovaní. Žiaľ,. Nikde sme sa na webe nedopracovali k ovládačom, ktoré by vo Viste vyriešili známy a dosť nepríjemný problém štandardného ovládača pre myš.. Kedykoľvek sa zápästie nevedomky dotkne snímacej plochy touchpadu pri písaní desiatimi, kurzor si preskočí kam chce. Jediným riešením je neposlušný touchpad pri písaní vypnúť kombináciou dvoch tlačidiel. Malá externá myš môže byť trvalým riešením na pracovný stôl.

Displej príjemne prekvapil, externá konektivita nechýba

Trinášťpalcová uhlopriečka so širokouhlým pomerom strán je fajn. V porovnaní s klasickou pätnástkou cítiť iba malý rozdiel vo veľkosti plochy a komfort práce zostáva nezmenený. S rozlíšením 1366x768 bodov ponúka pracovná plocha dostatok priestoru pre prácu s dokumentami, grafikou, ale aj prehrávanie videa s dostatočne vysokým detailom.

Podsvietenie je rovnomerné a jeho intenzita sa mení v závislosti od použitého energetického profilu. Nie, do výbavy sa nedostal fotosenzor, ktorý by podsvietenie reguloval podľa potreby, všetko si používateľ musí navoliť sám. Sýte farebné zobrazenie a jemné prechody si nás získali.

Na to, že lesklé krycie filmy displejov sa stali akýmsi nepísaným štandardom sme si už zvykli. Ak je však obruba s vysokým leskom, môže to spôsobovať pri silnom zdroji svetla za chrbtom problémy. Žiaľ s týmto riešením sa stretávame aj tu.

Externé zobrazovacie zariadenia možno pripojiť prostredníctvom VGA výstupu, alebo cez HDMI konektor v plnom formáte. Sprevádzkovanie si však vyžaduje trochu trpezlivosti a nastavovania. To, že televízny prijímač pripojíte k HDMI konektoru ešte neznamená, že sa na ňom zobrazí signál hneď, ako je tomu napríklad pri prehrávači. Potrebné bude posúvať obrazom do strán a zmenšovať ho, aby presne sadol do zobrazovacieho poľa. Pri pomalej odozve po každom kliknutí to môže niekoľko minút zabrať. Prekvapilo nás to. V minulosti sme sa podobnými vecami pri iných modeloch zaoberať nemuseli.

Výbava, ako sa patrí

Zabudovaná webkamera so stereoozvučením, bluetooth modul, wifi, konektor pre pripojenie ku gigabitovej sieti, trojica USB konektorov pre pripojenie periférií a zabudovaná čítačka SD kariet sú výbavou, ktorá by nemala chýbať nikde.

Ak k tomu pripočítame 320 gigabajtový pevný disk, 2 gigabajty operačnej pamäte a 1.2 gigaherztový Celeron s nízkou spotrebou, máme solídnu konfiguráciu na ktorej je možné prevádzkovať Vistu s najnovším kancelárskym balíkom od Microsoftu. Odozva je pomerne rýchla, iba chvíľami je zrejmé, že vyšší výkon procesora by nezaškodil.

Zaujímalo nás, či bude stroj s grafickým čipom UMA GMA 4500MHD a úsporným procesorom mať dosť pary na to, aby si poradil s videom v HD rozlíšení. Úspešne sme prehrávali záznamy v kvalitách 720p a 1080p s 24 obrázkami za sekundu. Výsledkom bol plynulý obraz bez trhania, bez akýchkoľvek nedostatkov.

Výdrž v norme

Pri kancelárskej práci s pripojením na internet a prehrávaním videa na pozadí sme sa bez akýchkoľvek nastavovaní dostali jemne cez dve hodiny výdrže. Znamená to, že aj po čiastočnom opotrebovaní akumulátora je možné pri plnom vybudení jasu a zvuku pozrieť si vo vlaku niektorý z filmových trhákov.

Akonáhle sme však siahli po optimalizáciách a venovali sme sa iba bezdrôtovému surfovaniu a písaniu textov, výdrž sa prehupla cez hranicu štyroch hodín. Napájacie režimy s rôznymi úrovňami úspor sú dostupné cez klávesové skratky. Manuálne je potrebné zapnúť si nielen bezdrôtové spojenia, ale napríklad aj webkameru. V krátkosti povedané – čo sa nepoužíva, to sa ani nenapája.

MSI X-Slim X340 môžeme hodnotiť ako notebook, ktorý svojim tenkým a ľahkým vyhotovením vzbudzuje pozornosť okolia aj napriek tomu, že niektoré prvky v jeho konštrukcii sú skôr cenovým kompromisom ako trhovou jedničkou. V teréne nás uspokojil svojim výkonom aj výdržou batérií, ocenili sme grafickú akceleráciu pri prehrávaní videa v HD rozlíšení. Dokážeme si ho predstaviť ako každodennú výbavu mobilného pracovníka, kde nie je vôľa uspokojiť sa s 12 palcovým strojom. Pre tých, ktorí očakávajú predsa len svižnejší výkon budeme odporúčať verziu s procesorom ULV SU3500. Nuž a poobzerajte sa po predajniach, či niekde nenájdete kratší a tenší napájací káblik k adaptéru.