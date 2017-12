Sony Ericsson chystá mobil s Androidom

Android 2.0 sa stal v Sony Ericssone stredobodom pozornosti. Firma neinvestovala v tomto roku vo vývoji do žiadneho iného systému viac peňazí, ako práve do neho. Prvé plody práce by mali byť predstavené už koncom tohto roka.

22. jún 2009 o 10:26 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 2 0 Informoval o tom marketingový viceprezident firmy Peter Ang. Ak však očakávate, že firma siahne po hotovom systéme bez toho, aby sa pohrala s jeho výbavou a používateľským rozhraním, mýlite sa. Máme očakávať rovnako prehľadné používateľské rozhranie, aké ponúka napríklad Idou bežiaci na Symbiane.