T-Mobile: neobmedzené víkendy za 2 eurá

Zaplaťte 2 eurá a celý víkend budete môcť telefonovať a esemeskovať v domácej sieti T-Mobile bez poplatkov. S takouto ponukou prichádza ružový operátor pre všetkých od dnešného dňa až do konca augusta. Osloviť chce hlavne tých, čo chcú prázdninovať na Slo

22. jún 2009 o 9:54 Milan Gigel

vensku s mobilom v ruke.

Službu je možné aktivovať esemeskou odoslanou na číslo 12323 s textom OK. Nezabudnite však na to, že ide o službu s automatickou obnovou v týždňovom intervale. Znamená to, že ak si službu nevypnete na rovnakom čísle so znením OK VYP, každý týždeň vám operátor zaúčtuje automaticky ďalšie dve eurá.