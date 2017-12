Activision sa vyhráža Sony

22. jún 2009 o 8:20 Ján Kordoš

Príliš drahý vývoj, lepšia predajnosť konkurenčného Wii a Xboxu 360 a lepšia návratnosť investovaného kapitálu robí z Playstationu 3 menej chcenú hernú platformu pre vydavateľov. Navyše sa v Sony ešte stále nerozhýbali k oficiálnemu zníženiu ceny konzoly a Playstation 3 sa tak nepredáva až tak, ako by mohla. Technologická vyspelosť síce robí z Playstationu 3 jednotku, avšak to najkvalitnejšie znamená i nutnosť priplatenia si, čo v dnešných časoch nie je chceným javom.

Kottick ďalej spomína, že je možné i pozastavenie podpory Sony platforiem v rokoch 2010 a 2011. V praxi by to znamenalo, že by Sony prišlo o zaručené predajné hity ako napríklad Guitar Hero, Call of Duty alebo Tony Hawk na svoje platformy, čo by v konečnom dôsledku znamenalo posilnenie konkurencie. Ešte sa nikdy nestalo, aby vydavateľ (hoc aj momentálne najúspešnejší) verejne a otvorene vyjadril nespokojnosť nad gigantom držiacim pod palcom svetoznámu platformu.

Najhoršie však na celom tomto humbugu je, že Activision k týmto drastickým krokom okamžite pristúpi, ak sa situácia s predajom konzoly a rôzne poplatky pre hry na Playstation 3 či náročnosť vývoja nezmení. Na ťahu je Sony. Podobne otvorenej kritike zatiaľ žiadny gigant nečelil a v prípade skutočných problémov a sťažnosti neskrýval hlavu do piesku a snažil sa nájsť riešenie - napríklad vysoká miera pokazených Xboxov 360 od Microsoftu. Sony ale stále tvrdí, že Playstation 3 bude jednotkou na hernom trhu a nevidí dôvod na zlacňovanie PS3.

Zdroj: Kotaku, TheTimes