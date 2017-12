LucasArts ohlásil návrat legiend: Monkey Island, Day of the Tentacle a Indiana Jones

22. jún 2009 o 8:00 Ján Kordoš

Ak bude tento projekt úspešný – a to sa s veľkou pravdepodobnosťou aj stane – chce LucasArts siahnuť hlbšie do svojej kolekcie adventúr, ktoré by mohli znovu ožiť. Brooks Brown prehlásil, že v LucasArts nie je nik, kto by nechcel, aby sa The Secret of Monkey Island dobre predávalo a mohli sa následne pustiť do prerábok Day of the Tentacle a Indiana Jones and Fate of Atlantis. Kto by sa odvážil protestovať?

Okrem The Secret of Monkey Island sa pripravuje aj epizódne pokračovanie Tales of Monkey Island, ktoré má na starosti vývojársky tím z Telltale Games. To však nevyvolalo až tak veľkú mieru nadšenia, vopred hru však odcudzovať nebudeme i napriek tomu, že grafické spracovanie vyložene odpudzuje a ku kreslenej nádhere prvých troch dielov sa kvalitou neblíži ani náhodou. Dôležitá však bude hrateľnosť. A práve tú bude mať The Secret of Monkey Island: Special Edition, ktorú, dúfame, neskôr doplnia i ďalšie skvelé adventúry z čias dávno minulých. Pre nostalgikov.

Zdroj:Shacknews