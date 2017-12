Nemecký Ascaron po krachu pod novým názvom

22. jún 2009 o 7:30 Ján Kordoš

Kalypso momentálne vlastní niekoľko úspešných značiek Ascaronu ako napríklad DarkStar One, The Patrician alebo Port Royale či On the Ball. Taktiež vydá v lete strategický projekt The Patrician III. Osud značky Sacred je však nejasný, pretože niektoré licenčné podmienky drží stále anglický Ascaron. Je to určite škoda, pretože Ascaron už pracoval na rozšírení druhého dielu a pomaly sa rozbiehali práce na príprave Sacred 3.

Zdroj:Shacknews