Od dnes sa vydávajú pasy s čipom aj s odtlačkami prstov

Od pondelka 22. júna sa na Slovensku vydávajú cestovné pasy s dvoma biometrickými údajmi. Okrem digitálnej fotografie bude v špeciálnom čipe na zadnej strane pasu aj údaj o odtlačkoch prstov.

21. jún 2009 o 0:00 Tomáš Ulej, Tomáš Ulej, jschv, lup, hoj, sen

Odtlačok vašich ukazovákov polícia nahrá do každého cestovného pasu. Môže zrýchliť vybavovanie na letiskách, prichádzame však aj o kúsok svojho súkromia.

BRATISLAVA. Všetky pasy vydané od pondelka budú v sebe okrem fotky obsahovať už aj odtlačok našich prstov. Polícia na žiadosť Európskej únie pridala do našich cestovných dokladov už aj druhý biometrický údaj. V pasoch, ktoré sa vydávali doteraz, bola naša fotka.

Podľa informácií SME však na niektorých pracoviskách v Bratislave mali technické problémy a pasy s ďalším biometrickým údajom nevydávali. Týkalo sa to pracoviska na Záhradníckej a v Petržalke.Podľa policajnej hovorkyne Tatiany Kurucovej zaznamenali v dopoludňajších hodinách spomalený výdaj pasov, išlo o technický problém, ktorý už odstránili.

V ostatných mestách Slovenska zrejme technické problémy nemali.



Vo Zvolene ráno začali vydávať nové pasy a systém zatiaľ funguje bez problémov, informoval sme.sk okresný policajný riaditeľ Štefan Šurko.

Hovorkyňa trenčianskej polície Katarína Hlaváčová o problémoch nevie, zatiaľ jej žiadne technické nedostatky hlásené neboli.

V Nitre problémy nie sú, nové pasy vydávajú od rána. "Záujem je raz taký ako v bežný pondelok," povedali nám na pasovom. Ráno sa tvoril rad, no pred obedom už vybavovali ľudí priebežne.

Odtlačok prsta bude pri vybavovaní pasu zosnímaný špeciálnou čítačkou, následne zakódovaný a uložený na čip. Z neho potom bude možné odtlačok pri kontrole dokladov prečítať a porovnať s vašim odtlačkom.

Podľa vyjadrenia krajskej policajnej hovorkyne Jany Mésarovej v Košiciach nemajú žiadne technické problémy, ktoré by komplikovali vydávanie biometrických pasov.

Nič sa nespomalí

Ovplyvní zavedenie nového údaju do pasov vybavovanie dokladov v čase dovoleniek?. "Časové obmedzenia v súvislosti s vydávaním nových cestovných pasov nebudú," povedala denníku SME Andrea Poláčiková z Prezídia policajného zboru, "Proces prijatia žiadosti sa spomalí len o čas potrebný na zosnímanie odtlačkov prstov."



Okrem čakacích lehôt na pasy, ktoré sú jeden mesiac respektíve dva dni v prípade žiadosti o prednostné vybavenie, sa nemenia ani poplatky za vystavenie dokladu. Vybavenie do mesiaca bude naďalej stáť 33 eúr, rýchlejšie vydanie do 48 hodín vás vyjde na 132 eur.



Oslobodenie od zosnímania odtlačku budú mať deti do dvanásť rokov a ľudia so zdravotným postihnutím, ktoré im to neumožňuje. Pasy, vydané pred 22. júnom zostanú naďalej v platnosti, údaje o odtlačkoch do nich nie je možné pridať ani na požiadanie. Neumožňuje to totiž technológia, ktorou boli vyrobené.

Zrýchli sa vybavovanie

Pasy s biometrickými údajmi od nás žiadala Európska únia, jej požiadavku nakoniec splníme s týždňovým predstihom. Odtlačky prstov v pasoch boli tiež podmienkou, ktorú si dalo USA pre zrušenie víz.



Na bežného občana zrejme zavedenie ďalšieho biometrického údaju vplyv mať nebude, má však zvýšiť bezpečnosť pri kontrole osôb a v budúcnosti aj urýchliť identifikáciu osôb napríklad na letiskách. Manchesterské letisko v Británii, kde sú odtlačky v dokladoch zatiaľ nepovinné, napríklad zaviedlo špeciálne kontroly pre tých, ktorí odtlačok v doklade majú. Kontrola je vďaka ním oveľa rýchlejšia, cestujúci preto nemusia čakať v rade.

Odtlačky sú nebezpečné, hovoria kritici

Môže byť údaj o odtlačku prstov zneužitý? Slovenská polícia sa neobáva, pripomína však, že "osoby sú povinné si chrániť svoje doklady pred poškodením, stratou a krádežou". Množstvo odborníkov vo svete má na vec iný názor. Postupné zavádzanie biometrických údajov do pasov a preukazov sa v Európe stretáva s relatívne veľkou kritikou.



"Všetky výskumy ukazujú, aké nebezpečné sú biometrické údaje v dokladoch," povedala pre Register.com Karsten Nohlová, jedna z vedúcich kritikov zavádzania biometrických údajov v Nemecku a tiež doktorantka na americkej University of Virginia. "Je to ako keby ste všade kde chodíte za sebou nechávali heslo k svojmu počítaču, bez toho, aby ste ho niekedy v budúcnosti mohli zmeniť," povedala.



Po krádeži dokladu môže útočník jednoducho vytvoriť repliku vášho odtlačku, ktorú môže použiť na identifikáciu v niektorých zariadeniach, ktoré odtlačky využívajú - napríklad trezoroch, alebo bezpečnostných zámkoch.



Ako na to, ukázali kritici pred rokom práve v Nemecku, keď krajina zavádzala centrálnu evidenciu odtlačkov prstov občanov kvôli boju proti terorizmu. Na jednej z akcií, ktorých sa zúčastnil minister Wolfgang Schauble, ktorý zákon podporoval, zosnímali odtlačky jeho prstov na nastrčenom pohári. Ich repliku, ako aj návod ako pomocou špeciálnej fólie oklamať zariadenia na čítanie odtlačkov prstov, následne vložili do časopisu Die Datenschleuder.



Minister tak už nikdy nebude môcť na overovanie svojej identity používať iba odtlačok prstu. "Čo bude teraz robiť?" pýtal sa Bruce Schneier, odborník na cyberbezpečnosť v Registeri. "Jeho odtlačok už bude mať každý a navždy".