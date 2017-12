Doprava stopom sa dá dohodnúť aj cez internet

20. jún 2009 o 16:53 TASR

BRATISLAVA. Zdvihnutý palec nahor vidia vodiči áut pri krajniciach výpadoviek v lete častejšie ako po iné mesiace. Najlacnejší a najdobrodružnejší spôsob cestovania má v súčasnosti modernejšiu elektronickú podobu.

Internetové stránky www.stopar.sk, www.servus.sk, www.autostop.sk a www.autospoje.sk ponúkajú možnosť inzercie vodičom, ktorí hľadajú spolujazdcov. Inzerent na danom portál uvádza odkiaľ a kam cestuje, kedy a či je odvoz bezplatný, alebo bude zaň musieť online stopár zaplatiť.

Autostopári tak môžu reagovať na inzertujúcich vodičov a odviesť sa nielen do miest na Slovensku najčastejšie do Bratislavy, Košíc a Žiliny alebo do hlavého mesta Českej republiky, ale aj do iných európskych miest.

Internetový autostop nepovažujú tradiční stopári za pravé stopovanie. "Človek ide na istotu. Je to bližšie skôr cestovaniu verejnou dopravou. Internetový autostop nezatracujem, len to pomenovanie nepovažujem za výstižné. Pri klasickom autostope človek netuší, koľko mu cesta bude trvať, lebo dopredu nevie, koľkokrát bude prestupovať, ako dlho bude čakať a kde bude nocovať," povedal pre TASR stopár Karol Thiry, ktorý svoje zážitky zo stopovania uverejnil na stránke www.nooby.sk/autostop.htm.

K stopovaniu vedie ľudí nielen nedostatok financií, ale aj túžba po dobrodružstve. Obmedzenia stopovania sú vo Švédsku a v niektorých oblastiach Španielska. V ostatných častiach Európy je stopovanie prípustné a viac-menej bezproblémové.