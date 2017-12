Garmin mení pohľad na GPS v mobile

GSM prijímač, mapový softvér a hlasová navigácia. Tým zväčša navigačná výbava v mobilných telefónoch končí. Garmin s očakávanou novinkou nüvifone G60 zachádza ďalej. Informácie o polohe kombinuje s internetovými službami.

19. jún 2009 o 17:05 Milan Gigel

Možno si kladiete otázku, prečo firma už niekoľkokrát odkladala uvedenie gé-šesťdesiatky na trh. Nie že by vývoj hardvéru ešte neskončil, ale chýbali služby, na ktoré by navigácia nadviazala. Teraz, keď je všetko sprevádzkované, novinka sa dostáva na trh. My vám v najbližších dňoch prinesieme redakčný test.

Navigácia s mobilom

Nüvifone G60 nie je mobilným telefónom s navigáciou ale navigáciou s mobilom. Sieť operátora využíva na to, aby cez internet získaval informácie o tom, čo vás môže zaujímať.

Rútite sa do dopravnej zápchy, čaká vás obchádzka, blížite sa k radaru, alebo na výlet vôbec nemá cenu vyraziť, pretože bude poobede pršať? Z ktorého terminálu vám odlieta vaše lietadlo? Všetky tieto informácie sa dočítate na displeji. Obchádzky je možné aktivovať bez toho, aby navigácia využila RDS-TMC signál. Nuž priznajme si, zatiaľ na Slovensku stále k dispozícii nie je.

Zariadenie je navrhnuté tak, aby fungovalo aj bez siete operátora. Už po prvom zapnutí sa ohlási navigačný softvér bez toho, aby ste museli mať prístup k internetu. Ak však vložíte do prístroja SIM kartu, plne môžete využiť funkcie 2G a 3G sietí. Rovnako ako s vašim telefónom.

Dozviete sa viac

Poznáte službu Google Local, ktorá vie kde sa nachádzate a podľa toho vám ponúkne zoznam reštaurácií, či programy kín a divadiel? S gé-šesťdesiatkov je to rovnaké. Nech čokoľvek hľadáte, výsledky sa prispôsobia miestu, kde sa nachádzate. Už sa nestane že kvôli slabej POI databáze uviaznete kdesi mimo služieb.

Informujte priateľov

Koordináty získané GPS modulom možno využiť rôznymi spôsobmi. Odoslať ich môžete priateľom cez e-mail alebo SMS správu, cez jednotné rozhranie CiaoTM ich môžete rozoslať do všetkých sociálnych sietí a tak bude všetkým úplne jasné, kde sa nachádzate.

Zdá sa, že prichádza éra, kedy sa navigačné prístroje bez internetu už nezaobídu. Nie preto, že by nepoznali mapy, ale budú sa snažiť ponúknuť služby, ktoré doposiaľ chýbali.