Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic - agresívne bábky

Dobrý nápad ešte kvalitnú hru nerobí. Menšie projekty prezentované na Playstation Network (alebo v prípade konkurencie na Marketplace) robili radosť predovšetkým hráčom, ktorí nepotrebujú ku šťastiu veľké hry za desiatky €, ale sa uskromnia s menšími hram

19. jún 2009 o 16:15 Ján Kordoš

Dobrý nápad ešte kvalitnú hru nerobí. Menšie projekty prezentované na Playstation Network (alebo v prípade konkurencie na Marketplace) robili radosť predovšetkým hráčom, ktorí nepotrebujú ku šťastiu veľké hry za desiatky €, ale sa uskromnia s menšími projektmi, v ktorých prevláda hrateľnosť nad spracovaním. Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic je konzolovým pokračovaním pôvodne PC hry z roku 2005, avšak tam, kde bolo pohybovanie bábkami na počítačoch zábavné, prevláda na konzolách utrpenie alebo skôr trápenie.

Princíp je jednoduchý: predstavte si bábku, ktorá zábavne hýbe rukami pri chôdzi. Skoky sú sprevádzané bizarnými metaniami končatín. A vy ich ovládate v uletenom štýle, kopete, búchate, využívate špeciálnu silu a na jednotlivých mapách (= jedna obrazovka s možnosťou zoomu) sa zdokonaľujete v boji jeden na jedného, niekedy si pomôžete hodom vázy alebo vám do rúk doslova spadne nejaká zbraň. Jednoduché, príjemné na pohľad a dostanete hneď niekoľko módov, kde sa môžete vyblázniť ako sami, tak aj s priateľmi. Samozrejme bez otvorených zlomenín, lietajúcich vnútorností a omietky z mozgov - ovládate bábky.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

To všetko je pekné, ak to len čítate. Drvivá väčšina úloh vás totiž zabaví na pár minút a následne sa na vás rúti lavína priemernosti, neohrabanej hrateľnosti a nudy. Hlavne tej nudy. Jednotlivé módy, v ktorých sa zdokonaľujete sú totiž na prvý pohľad skutočne zábavné. Dokonca možno aj po prvom hraní. Neskôr však pocítite nepríjemné pocity ohranosti. A to je na tom najhoršie – dostavia sa príliš skoro. Ak sa vám podarí dosiahnuť istý bodový limit v úlohách (bronz, striebro, zlato), odmena v podobe odomknutia nových predmetov a objektov, z ktorých si vytvárate vlastných nindžov, vás možno prinúti vydržať niekoľko minút pri hraní navyše, to rozhodne nezachráni.

Konkrétne budete kosiť nekonečné vlny nepriateľov a pokým prežijete, vaše skóre vám utešene rastie. Boj musíte zvládnuť s využívaním všetkého, čo máte po ruke, pretože súper postupne naberá na sile. Podobne môžeme pokračovať pri Sharpshooter (zostreľovanie sudov, ktoré padajú zhora a pri dopade sa rozbijú, takže musíte triafať a mieriť presne, reťaziť kombá), Capture the Fish (hádžete rybu do koša, taký basketbal spojený so skákaním po plošinách a mlátením sa), Acrobatics (pomerne zábavné skákanie po plošinách, kedy máte určené, na ktorej sa musíte zachytiť a ak to nespravíte, reťazenie bodov končí), King of the Hill (plošinovková verzia akčného módu) a tak ďalej.

Všetko sú to zábavky jednoduché, hodiace sa k multiplayerovým orgiám. Lokálna podpora viacerých hráčov samozrejme funguje, mierne dvíha latku zábavnosti, avšak veľkou nezodpovednosťou vývojárov je nezaradenie klasického online multiplayeru. Pokým nesedíte pri sebe v jednej miestnosti a nehráte sa na jednej PS3, máte smolu. Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic jednoducho nie je klasická party hra, nech sa snažia vývojári prezentovať svoje nápady ako len chcú. Druhým problémom je možno až príliš komplikované ovládanie pre gamepad. Bábky sa pri pohybe príjemné pohupujú, súboje sú však len zúrivým stláčaním kopu alebo úderu. Niekedy netušíte, prečo sa nemotorné postavičky nebijú (lebo sú príliš blízko pri sebe, takže ich údery idú do prázdna), inokedy netušíte, čo sa deje a či to bábka, ktorá leží na zemi, je vaša alebo je to súper. Jednoducho chaos, ktorý nemá v pláne sa ani trochu zorganizovať a aj multiplayer je v tomto prípade oddychovou zábavou na desať minút, po ktorých zistíte, že je to vlastne stále o tom istom, niekedy o náhode, ale hlavne vás to už nebaví.

Tak je to žiaľ s každou minihrou. Ovládanie namapované na oba analógy, tlačidlá na pravej strane gamepadu, R tlačidlá a do toho ešte ovládačom aj točíte, aby ste aktivovali špeciálne sily. Na tak rýchlu, jednoduchú a primitívnu hru je toho až príliš. Pritom práve to malo byť obrovskou výhodou menších hier: prehľadné ovládanie, ktoré pochopíte hneď a nebude vám zbytočne klásť pod nohy polená. Tu máte na ovládanie tutoriál a krátky teda rozhodne nie je. Ovládať bábky nie je zábava, budete si musieť zvyknúť, no tu nastala chyba skôr pri namapovaní príliš veľkého množstva akcií na samotnú hru.

Rag Doll Kung Fu však aspoň dobre vyzerá. Akoby to bolo tak, že kvalita spracovania je nepriamo úmerná hrateľnosti a zábave. Pekná, ale nudná hra. Prostredie je rozprávkovo príjemné, upokojujúce a jednoduchosť kompenzuje prepracovanými textúrami. Jednotlivé postavy vyzerajú ako umelé bábky a presne tak je to správne. Pohybové animácie na seba plynulo nadväzujú a jediným problémom ostáva nie vždy korektné zachytenie sa na plošinách, kedy v niektorých prípadoch by sa bábka zachytiť jednoznačne mala, ale nespraví to a inokedy robí doslova zázraky. Audio stránka je správne minimalistická: v pozadí hrá jednoduchá skladba, počas bojov počujete zvuky ako zo starých hongkongských alebo japonských filmov.

To všetko je však na nič, keďže hra nespĺňa základné kritérium: nie je zábavná, začne veľmi skoro nudiť. Niekomu možno hrateľnosť sadne, no pri množstve projektov na Playstation Network je možno zbytočné upínať sa len na Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic, ak existuje mnoho iných, lepších hier. Nebudú síce vyzerať tak vynikajúco, ale zábavu ponúknu o niekoľko rádov vyššiu.