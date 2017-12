Bezplatný antivírus od Microsoftu – všetky informácie pokope

Už v utorok sa na webe Microsoftu objaví bezplatný antivírus, ktorý má zaistiť ochranu systémov pred infiltráciami. Používateľom má zaistiť bezpečnosť na internete bez toho, aby museli aktívne sledovať stav svojich počítačov.

19. jún 2009 o 11:50 Milan Gigel

Aký v skutočnosti je? Testovali sme pre vás.

Defender sa stane minulosťou

Zabudnite na pracovné označenie Morro a začnite si zvykať na nový, nie veľmi dobre zapamätateľný názov Microsoft Security Essentials. Testovacia verzia má označenie 1.0 a po jej inštalácii sa z vášho počítača vytratí Windows Defender. Prečo? Bolo by zbytočné aby sa jeden nástroj zaoberal spywarom a druhý vírusovými infiltráciami. Odteraz bude sústredené všetko pod jednou strechou.

Iba na legálnych systémoch

Softvér bude k dispozícii pre operačné systémy XP a Vista, verzia pre Windows 7 bude dostupná až po tom, čo systém vstúpi v októbri na trh. Ak ste už na nový systém stihli medzičasom premigrovať, nezostáva vám nič iné, iba čakať. Prečo je to tak? Nuž, pred spustením inštalácie si softvér overuje, či je vaša kópia Windows legálna. Ak sa zistí opak, softvér na svoj počítač nenainštalujete.

Inštalácia na pár klikov

Aj keď softvéru zatiaľ chýba lokalizácia, s inštaláciou by ste nemali mať problémy. Vopred je však vhodné odinštalovať ostatné antivírusové produkty z počítača, pretože neskôr sa vám to nebude musieť podariť. My sme narazili na konflikt so softvérom Panda Cloud Antivirus, ktorý sa po nainštalovaní MSE uvoľniť nevie.

Po tom, čo sa softvér usídli v operačnom systéme, využije internetové pripojenie na to, aby aktualizoval svoju lokálnu databázu. V závislosti od rýchlosti pripojenia to môže trvať niekoľko minút. Neznamená to však, že všetky nájdené infiltrácie budú vyhodnocované na lokáli. Softvér využíva aktívne internetové spojenie, aby odľahčil záťaž procesora na lokáli. Nastaviť je možné dve úrovne komunikácie, spojenia úplne zablokovať nemožno. Spustiť kompletnú kontrolu systému po inštalácii je rozumné, pretože neskôr sa softvér zameria hlavne na prebiehajúce aktivity.

Integrácia podľa zvyklostí

Ikona MSE sa usídli na taskbare, odkiaľ je nepretržitý prístup k funkciám softvéru. Súčasne sa zaregistruje v Centre Zabezpečenia, aby operačný systém stále neupozorňoval na to, že v systéme vám stále pre vyššiu bezpečnosť čosi chýba.

Softvér priebežne kontroluje prístupy k súborom na disku aj výmenných médiách, prehliada súbory stiahnuté z internetu a v elektronickej pošte preveruje obsah príloh. Všetko beží transparentne bez pocitu spomalenia systému.

Nedeľné prehliadky

Softvér je nastavený tak, aby pravidelne sťahoval z internetu aktualizácie a každú nedeľu v nočných hodinách skontroloval obsah všetkých lokálnych diskov. Niekomu to môže pripadať zbytočné, v nastaveniach je možné túto funkciu deaktivovať.

Jednoduchý a prehľadný

Používateľské prostredie nápadne pripomína známy Windows Defender a neponúka ani mnoho funkcií, ani nastavení. Vyžiadať je možné plnú alebo čiastočnú kontrolu súborového systému, aktualizáciu dát a prehliadať je možné žurnály posledných kontrol.

Nastavenia slúžia prevažne nato, aby bolo možné určiť výnimky pôsobnosti. Z kontroly je možné vylúčiť časti súborového systému či typy súborov, deaktivovať je možné kontrolu správania programov či súborov sťahovaných z internetu. Odstraňovanie infikácií je možné urýchliť tým, že vypnete funkciu tvorby bodov obnovy.

Kvality preverí čas

Na hodnotenie kvalít softvéru je zatiaľ priskoro a ukáže iba čas, či ide o efektívne riešenie pre každého, alebo je to iba malá náplasť na bezpečnostné chyby systému. Isté však je, že softvér svojou jednoduchosťou a plnou integráciou v systéme splnil očakávania a pri plošnom nasadení môže obmedziť množstvo infikovaných počítačov v sieti.

A ak by sa vám nechcelo na oficiálne uvoľnenie čakať až do utorka, mali by ste vedieť že v P2P sieťach softvér koluje už druhý deň.