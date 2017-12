V nedeľu bude Linuxfest, stretnutie fanúšikov Linuxu

Máte radi Linux? Alebo by ste v ňom chceli zdokonaliť? V nedeľu by ste mali prísť do Domu kultúry v bratislavskej Dúbravke.

19. jún 2009 o 10:03 Tomáš Ulej, (tu)

Písmo: A - | A + 33 0 Na šiestom ročníku Linuxfestu sa bude hovoriť napríklad o VirtualBoxe, IceWM, práci s diskami. Vo workshope bude predstavený projekt Freemap.sk. Celý program nájdete na stránke festivalu.