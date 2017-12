Sony Bravia ZX1 – obývačka budúcnosti už dnes

Televízor ako tenký obraz zavesený na stene, káble ukryté v skrinke kdesi na druhej strane obývačky. Prestáva tu čosi hrať? Nie, to iba časť elektroniky sa presťahovala z televízora do externého boxu, ktorý prenáša na desiatku metrov bezdrôtový signál.

18. jún 2009 o 13:48 Milan Gigel

Horúcu novinku sme otestovali v redakcii, aby sme vám prezradili, kam sa technológie uberajú.

Obývačka zajtrajška

Menej nábytku, menej káblov a jediný diaľkový ovládač v ruke. Takéto pocity sme zažívali pri teste novej Bravie ZX1, ktorá rozdeľuje klasický televízor na dve časti. Kým na stene visí plochý panel s tou najnutnejšou elektronikou pre zobrazovanie, kdesi v pozadí oddychuje box, ktorý spracováva signál zo všetkých zdrojov.

Prostredníctvom dekodérovej karty si rozumie s káblovkou, z pripojenej antény spracováva analógový a digitálny signál a cez nespočet vstupov preberá signál z blu-ray prehrávača, starého videorekordéra či počítača. Nepohrdne ani USB kľúčom. A ak staršia elektronika nedokáže prijímať povely cez HDMI kábel, box jej vyšle signál po starom – cez infračervené pulzy.

Ako sme inštalovali

Kartónová škatuľa bola až priľahká na to, že sme mali vo vnútri nájsť 40 palcový televízor. Tenké vyhotovenie porovnateľné s hrúbkou obalu z dévédéčka a 12 kilogramová hmotnosť zobrazovacieho panelu nás prekvapili. Je to, ako by sme mali na stenu zavesiť obraz a nie televízor tak, ako ho poznáme. S jedinou výnimkou – v dosahu musí byť elektrická zásuvka. Najlepšie kdesi za panelom, aby nepôsobila rušivo. Nosnosťou držiaka sa rozhodne netreba trápiť. Pri mušej váhe je všetko jedno. Priplácať sa nevyplatí.

Ak je vám vešanie na stenu akosi proti srsti a trpíte silným pocitom, že televízor patrí na stolík, všetko zachráni podstavec so zabudovanými reproduktormi. Osadenie a zabezpečenie skrutkami zaberie chvíľu navyše, robustná konštrukcia pridá ďalšie tri kilogramy hmotnosti. S atraktívnym bonusom – priestorovým, dynamickým zvukom.

Je tu ešte jedna nevyhnutnosť - digitálny Media Receiver. Svojou veľkosťou pripomína staré, analógové satelitné prijímače a tak poputoval kdesi k zvyšku obývačkovej elektroniky. Od výroby bol spárovaný s obrazovkou, takže sme nemuseli nič nastavovať. Po pripojení antény a kliknutím na tlačidlo diaľkového ovládača sa odštartovalo automatické ladenie staníc. Na obrazovke sa objavilo vysielanie a ani nie po piatich minútach bolo všetko sprevádzkované. Ako po masle.

Až nezvyčajne tenký

Bravia ZX1 je zatiaľ najtenším LCD televízorom na trhu. S centimetrovou hrúbkou a rozšírenou strednou časťou pôsobí štíhlo a elegantne. Prečo sú ostatné televízory také hrubé? Odpoveď sa skrýva v spôsobe podsvietenia. Namiesto toho, aby sa za panelom skrývali trubice podsvietenia, alebo LED panel, osvetľovacie LED segmenty sú umiestnené po obvode zobrazovacieho panela. Presnejšie povedané, skrývajú sa v ráme a ich svetlo je rozvádzané na celú plochu displeja.

Aj elektronika s konektormi sa presťahovala preč. Kdesi do externého Media Receiveru. Sú iba dva konektory, ktoré na televízore nájdete – napájací a HDMI vstup.

Pôvodne sme sa obávali, že nezvyčajný spôsob podsvietenia sa prejaví na prebudení jasu okrajov a slabom podsvietení stredu. Naše obavy však boli zbytočné. Presvedčila nás o tom nielen kvalita zobrazenia, ale aj meranie digitálnym prístrojom. Ak má budúcnosť patriť tenkým panelom, tak potom je to veľké plus.

Vysoké rozlíšenie, široká škála farieb

Nielen podsvietením dokáže zobrazovací panel zaujať. O tom, že ide o model s plným HD rozlíšením istotne netreba písať. Dôležitejšie je, že pracuje v 10 bitovom režime, aby dokázal zobraziť širšie spektrum farieb, ako je zvykom. A aby bolo možné využiť potenciál naplno, prichádza dvojica zaujímavých technológií.

Prvou je Motionflow 100 Hz, ktorá sa snaží vypočítať čosi, čo neexistuje. Aby bol obraz plynulejší a celistvejší, elektronika sa snaží medzi každé dve skutočné snímky vložiť ďalšiu – umelo vypočítanú. Grafický čip podľa posledných snímok počíta prechod k nasledujúcej. Kým pred niekoľkými rokmi nám vývojári bez tajností priznali, že na tomto systéme pracujú, avšak použiteľný bude a v budúcnosti, dnes je už technológia na pultoch predajní. Výsledkom je stabilnejší obraz.

Sada doplnkových technológií skrývajúca za označením Image Blur Reduction vyhladzuje obraz tak, aby v ňom zostalo maximum detailov. Odstraňuje fragmenty vzniknuté kompresiou, vybudzuje kontrast tam kde sa stráca a doostruje detaily, ktoré pýtajú trochu posilniť. Podobné filtre nie sú ani pri televízoroch iných značiek čímsi výnimočným. Dokážu vylepšiť analógový signál a ukryť to, čo pokazí kompresia.

Obraz, ktorý cestuje vzduchom

Na bezdrôtovom prenose obrazu nič zázračného nie je. Až do momentu, keď začneme uvažovať o tom, že pracujeme s digitálnym signálom vo Full HD rozlíšení s 10 bitovou hĺbkou farieb. Enormné množstvo dát putujúce z Media Recieveru do zobrazovacieho panelu možno prirovnať k pripravovanému štandardu UWB, ktorý má zbaviť počítače káblov. Čím kratšia vzdialenosť, tým lepšie.

Zaujímalo nás, či bude technológia fungovať aj vo veľkých miestnostiach. Pri 6 metrovej vzdialenosti fungoval prenos bez náznakov rušenia či výpadkov, pri desiatich metroch sa už príležitostne stávalo, že pri prechode osôb miestnosťou signál na chvíľku vypadol a musela prebehnúť opätovná synchronizácia. Tá zaberie v priemere dve sekundy. Takto veľké obývačku sú však skôr zriedkavosťou, ako štandardom.

Zaujímalo nás aj to, či signál dokáže prejsť cez stenu. Pri 30 centimetrovej priečke zo škvárobetónových tvárnic sme nezaznamenali žiadne obmedzenia. Snáď to znamená toľko, že v budúcnosti bude možné k jedinému boxu pripojiť obrazovky dve.

Televízor pred očami, elektronika za chrbtom

Jediný diaľkový ovládač obslúži všetko. Aj v prípade, že televízny prijímač je pred vami a Media Receiver so zvyškom spotrebnej elektroniky za chrbtom, alebo vo vedľajšej miestnosti. Pre komunikáciu používa rádiové vlny, ktoré sa šíria všetkými smermi.

Ako sa môže dohovoriť so zvyškom aparatúry, ktorá používa infračervené diaľkové ovládače? Jednoducho. K Media Receiveru je možné pripojiť štvoricu infračervených LEDiek, ktoré prekladajú rádiové signály do podoby infračervených pulzov. To však vyžaduje dôkladné nastavenie. Z katalógu je potrebné vybrať modely a značky výrobcov a prideliť ich k zariadeniam. Zaberie to niekoľko minút, výsledkom však je, že všetky ovládače putujú kdesi do zásuvky.

Jediný ovládne všetko a ak sa rozhodnete meniť správne nadefinované vstupy, priradené zariadenia sa budú automaticky zapínať a vypínať.

Signál vo všetkých príchutiach

Máte chuť na starý, avšak všade dostupný terestriálny analóg, alebo ste v pokrytí digitálu? Prijímač si poradí nielen s nimi. Zabudovaný MPEG4 AVC-HD tuner si poradí s vysielaním v platformách DVB-T a s dekodérovou kartou aj s káblovkovou DVB-C. Ak vám to nič nehovorí, mali by ste vedieť, že ak to operátor káblovky pripúšťa, pripojiť ju môžete bez set-top boxu po zasunutí karty prijímať napriamo. A ak sme pri digitále, nejde iba o lacnú MPEG2 verziu DVB-T, ale aj o drahšiu technológiu MPEG4, ktorá podporuje aj vysielanie vo vysokom rozlíšení.

Zvyšok je už akýsi dôverne známy. SCART konektor, trojica HDMI vstupov, počítačový VGA konektor, trojzložkový komponentný vstup a pre kompatibilitu nechýba ani kompozit. Nuž a ak by sa vám zachcelo pripojiť svoju audioaparatúru cez optiku, máte tú možnosť.

Reproduktory vo forme modulu

Určite ste si na snímkach všimli, že reproduktory sú riešené modulárne, ako samostatná časť. V spodnej časti obrazovky sa nachádza konektor, ktorý slúži pre ich pripojenie. Pri montáži na stenu patrí k televízoru zvuková lišta, pri použití stojanu sa reproduktory nachádzajú v jeho základni. Ponúka to nielen možnosť výberu pre spotrebiteľa, ale aj príležitosti pre výrobcov ozvučení. K analógovému výstupu možno pripojiť čokoľvek.

Obraz nás prekvapil kvalitou

Čierna z ktorej nevyžaruje posvietenie, farebný rozsah ktorý presahuje hranice štandardu a ostrosť obrazu na špičkovej úrovni. Ak ste mali možnosť stretnúť sa s LED televízorom niektorého zo svetových lídrov, viete o čom je reč. Obraz môžeme hodnotiť veľmi pozitívne ako pri prehrávaní blu-ray titulov na prehrávači, tak pri zobrazení statických obrázkov z pamäte boxu, alebo z USB kľúča. Mimochodom, spomínali sme už, že v špeciálnom režime poslúži na stene televízor ako obraz? Stačí vytvoriť kolekciu svetovej tvorby umelcov a možno si nik neuvedomí, že sa pozerá na televízor a nie na repliku – teda takmer...

Možno sa bude v diskusii všetko točiť okolo plazmy a obmedzeniach LCD panelov, mali by ste však vedieť, že sa píše rok 2009 a všetky obmedzenia starých technológií sú za nami. Keďže na pulty predajní pred časom dorazila nová technológia neoPDP, budeme vás informovať . Čakáme, kým k nám do redakcie zavíta akciový set Panasonicu.

Spotreba na uzde

Koľko energie spotrebuje 40 palcový LED panel? 52 wattov pri najvyšších úsporách, 148 wattov pri nízkej optimalizácii, 180 wattov bez optimalizácie. Ak to máme vyjadriť slovami, je to akýsi odvetvový priemer porovnateľný s konkurenciou. Len v najúspornejšom režime Sony akosi predbieha ostatných. Ak je v miestnosti tma, úspora sa môže zvýšiť.

Budúcnosť klope na dvere

Koľko stoja technológie zajtrajška? Cenovka s nápisom 3199 eur hovorí sama za seba. Zatiaľ je priskoro na to, aby bezdrôtové technológie zavítali do našich obývačiek bez ohľadu na to, aká je výška rodinného rozpočtu. Isté však je, že ak sa čosi dostalo na pulty predajní, o chvíľu to ponúknu ďalšie firmy a cena bude klesať natoľko, že komfort bude k dispozícii už iba za mierny príplatok. Niekoľko rokov si ešte počkáme. S čím prídu výrobcovia nabudúce?