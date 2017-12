Call of Duty ako MMO hra?

18. jún 2009 o 11:40 Ján Kordoš

Nenápadne smerovanie série Call of Duty naznačil samotný šéf Activisionu, ktorý dával nepriamo do súvisu práve Call of Duty a úspešné multiplayerové hry. Známy herný blog Destructiod teda začal automaticky predpovedať, že sa pripravuje Call of Duty MMO. Všetko sú to samozrejme len dohady, no podľa všetkého sa niečo veľké skutočne chystá. Jedna z možností ako by MMO akcia mohla vyzerať, je známy systém mesačných poplatkov, ktory by v tomto prípade dovoľoval hráčom sa pravidelne zúčastňovať nielen klasického multiplayeru, ale by automaticky zabezpečoval nové mapy, kooperatívne úrovne, exkluzívne predmety, oblečenie pre postavy a podobne. Alternatívou je využitie systému mikrotransakcií, kedy si ďalší obsah kupujete podľa toho, čo vám práve vyhovuje.

Ide o zaujímavý postoj, len sa začíname obávať, aby Activision nebral Call of Duty MMO ako náhradu za multiplayer v hre samotnej. Zatiaľ sa však ešte ani nevie, ktorý vývojársky tím by sa chopil vývoja a či sa tieto dohady zakladajú na nejakej pravde. Activision sa zatiaľ plne sústreďuje na vydanie Modern Warfare 2 (Infinity Ward) a zbiera plody posledného – podľa nás najslabšieho – dielu World at War (Treyarch), ktorého sa predalo už 11 miliónov kusov!

Zdroj: Destructioid, Kotaku, 1UP,Eurogamer