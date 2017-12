Google plánuje indexovať mikroblogy

Strácate prehľad v tom, čo sa deje na Twitteri a ostatných mikroblogovacích službách? Google by už čoskoro mohol ponúknuť špecializované vyhľadávanie, ktoré by mohlo situáciu zmeniť.

18. jún 2009 o 10:24 Milan Gigel

Nie je tomu dávno, čo médiami preleteli informácie o tom, že Google by rád odkúpil Twitter. Bez ohľadu na to, či sa mu to poradí alebo nie, istá spolupráca tu vznikne. Firma plánuje sprevádzkovanie vyhľadávača, ktorý by na Twittri ponúkol to, čo súčasnému vyhľadávaniu chýba. Časovú os nahradí relevancia hľadaných výsledkov. Používatelia služby by sa tak prepracovali k tým správam, ktoré majú najvyššiu váhu.

Nuž a ak bude vyhľadávač pre jeden mikroblog hotový, nič nebráni tomu, aby sa zaoberal indexovaním ďalších. Krátke správy sú menej náročné na objem spracovaného textu, o to zložitejšie však bude určiť, ktoré sú viac dôležité, ako ostatné. A v tom je Google skutočne dobrý.