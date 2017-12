Crysis 2 i na konzoly - a nie kvôli peniazom

18. jún 2009 o 9:35 Ján Kordoš

Podľa nedávno zverejnenej prezentácii nového CryEnginu 3 na Games Developer Conference sa dalo čakať, že sa do hľadáčiku vývojárov sa dostanú konzoly. Engine totiž beží i na vyššie uvedených konzolách. Tesne pred vydaním prvého Crysis sa hovorilo, že takú grafiku next-gen konzoly nedokážu spracovať. A vidíte, niekedy aj motyka vystrelí alebo postačí korektne naprogramovať engine hry. Cevat Yerli pre Gamespot navyše povedal, že PC hráči sa nemusia ničoho obávať a krok smerom ku konzolám bol logický. Nešlo len o otázku peňazí, i keď vzhľadom na vysokú mieru pirátstva a krízu sú dôležité i tie. Herné konzoly využíva na hranie stále viac ľudí, ktorí odmietajú minimálne raz ročne investovať do nového hardvéru a ignorovať ich by nebolo správne. Na Crysis 2 sme samozrejme veľmi zvedaví – chcelo by to dokončiť príbeh.

Zdroj:Gamespot