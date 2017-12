Seriálové licencie do nízkorozpočtových hier

18. jún 2009 o 9:10 Ján Kordoš

Pomerne neznáma spoločnosť Legacy Interactive (zameriava sa na casual trh) získala hneď dve licencie na pomerne obľúbené seriály. Jeden je vykopávkou Murder, She Wrote (u nás tuším bežal tento seriál pod názvom To je vražda, napísala) o svojráznej spisovateľke-detektívke, ktorá vyriešila nejeden prípad vraždy zaujímavým spôsobom. Ak seriál nepoznáte, predstavte si dotieravú takmer dôchodkyňu, Columba bez plášťu. V hre nájdeme všetky dobre známe a milované postavy ako Jessicu Fletcher (hlavná hrdinka), šerifa Metzgera alebo doktora Hazlitta. Princíp hry je založený na princípe hidden-object, čiže na jednej obrazovke hľadáte predmety, ktoré sú na nej dômyselne ukryté. Hra bude obsahovať 5 nových prípadov. Licencia asi veľmi nestála a Legacy Interactive by mohlo len a len získať.

Druhým titulom od Legacy je House M.D. (Doktor House) vyvíjaný pre PC a Nintendo DS. Ovládať budeme diagnostický tím doktora Housa vrátane jeho samého. Na vyriešenie nás čaká 5 prípadov, tvorcovia sľubujú vylepšený systém diagnózy a spracovanie pacientov s podivnými chorobami. Zdá sa, že už i jednoduché hry určené pre nenáročných hráčov dokážu upútať zaujímavou licenciou. Nie, že by to pomohlo prípadnej kvalite, no známe postavy v (nie príliš podstatnom) príbehu potešia.

Zdroj:Joystiq