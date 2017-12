Koľko stoja služby zavírených počítačov?

Zaplaťte 5 dolárov a dostanete moc nad tisíckou počítačov na ďalekom východe. Priplaťte si 45 a počítače budú v USA, doplaťte ďalšiu päťdesiatku a máte pod palcom rovnaký počet strojov v Austrálii. Takéto zistenia vyplývajú z prieskumu spoločnosti Finjan.

18. jún 2009 o 7:40 Milan Gigel

Útočníci, ktorí prostredníctvom červov a webových nástrah zneužívajú bezpečnostné chyby v počítačoch pripojených k internetu už svoje siete internetových zombies nevyužívajú iba na to, aby prostredníctvom nich distribuovali spam, či zbierali z nich osobné dáta. Prenajímajú ich svojim klientom spolu s riadiacim softvérom. Ten umožňuje centrálne riadenie internetových otrokov.

Chcete ich vypnúť, spamovať cez ne, alebo si želáte distribuovať do ich systémov svoj vlastný škodlivý kód? Možno sa vám viac zapáči myšlienka, že by ste ich mohli využiť ako extrémne lacný anonymizér. Všetko je iba na vás. Až do momentu, kým vašu farmu nerozoberú antivírusové programy a servisní technici na druhej strane zemegule.