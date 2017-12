Intel bude značiť počítače po novom

Od budúceho roka už na notebookoch nenájdete značku Centrino. Intel plánuje zmeniť označovanie procesorov a platforiem tak, aby bolo všetko prehľadnejšie a jednoduchšie. Označovať bude výkonové triedy a druh bezdrôtového spojenia.

18. jún 2009 o 7:35 Milan Gigel

Značky Core i3, Core i5 a Core i7 prezradia, či držíte v rukách počítač osadený najzákladnejším, výkonnejším alebo supervýkonným procesorom. Logá WiFi a WiMax odhalia, s ktorými bezdrôtovými technológiami stroj pracuje.

Do úzadia by mali ustúpiť všetky slovíčka ako Centrino, Core, Duo, Quad, ktoré v posledných rokoch vytvorili neprehľadný guláš v označovaní. Zákazníci jednoducho stratili prehľad. Názvy procesorov, ako aj ich kompletné značenie sa tak presunú z nálepiek a škatúľ do tabuliek s podrobnými špecifikáciami.