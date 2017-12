Internet Explorer bude pribalený na samostatnom disku

Internetový prehliadač bude Microsoft k sedmičke dodávať na samostatnom disku. Ten bude navyše obsahovať niekoľko nástrojov pre používanie webových služieb firmy z portfólia Live. Doplnkový disk má pracovné označenie Internet Pack.

17. jún 2009 o 11:26 Milan Gigel

Firma tak reaguje na obavy Európskej komisie z dominantného postavenia na trhu, ktoré údajne znevýhodňuje ostatných vývojárov prehliadačov. Microsoft takto reagoval už v minulosti. Internet Explorer dodával na samostatnom disku k systému Windows 95.

Pre koncového spotrebiteľa sa týmto krokom nič nemení. Namiesto toho, aby nainštaloval systém do počítača z jedného disku, použije dva. To sa však regulátorom nepáči. Tí uprednostňujú, aby Microsoft zahrnul konkurenčné prehliadače priamo do operačného systému, alebo ich spropagoval ikonou pre stiahnutie.

Tí, čo pri našich špekuláciách o možných riešniach chceli používať textového FTP klienta pre stiahnutie inštalačného balíčka majú zelenú. Microsoft zaistí zjednodušenú dostupnosť prehliadača aj týmto kanálom.