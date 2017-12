Samsung S3500 – cenovo dostupná elegancia

Atraktívny displej, kovový look a vyhotovenie, ktoré neodradí ani na druhý pohľad. Výrobca dokáže zaujať aj mobilom, ktorý svojou výbavou patrí do nižšej strednej triedy.

15. jún 2009 o 20:10 Milan Gigel

Samsung S3500

Plusy dizajn a spracovanie

kvalitný displej

súkromie a bezpečnosť

FM rádio

prehľadný firmvér Mínusy nepodporuje 3G siete

chýba 3,5mm jack konektor

slabá výdrž batérií

Atraktívny displej, kovový look a vyhotovenie, ktoré neodradí ani na druhý pohľad. Ak výrobca vie, ako na to, dokáže zaujať aj mobilom ktorý svojou výbavou patrí do nižšej strednej triedy. Stačí vypustiť nákladné funkcie po ktorých siaha málokto a dotiahnuť k dokonalosti tie každodenné. Testovali sme, aby sme vám prezradili viac.

Dokáže upútať pozornosť

Aj z lacnými materiálmi je možné s dobrou povrchovou úpravou robiť zázraky. Obzvlášť v prípade, ak sa úspory prejavia na nízkej hmotnosti bez toho, aby utrpela spoľahlivosť. S vysúvacími konštrukciami má Samsung dostatok skúseností a tak nás neprekvapil hladký chod mechaniky, ktorá kladie nízky odpor pri otváraní bez toho, aby sme spozorovali prílišnú vôľu mechanizmu.

Matný kovový finiš na plastoch pôsobí dôveryhodne a nebyť oceľového preplátovania hlavných ovládacích prvkov pod displejom, možno by sme si nič nevšimli. Seriózne spracovanie, konzervatívna elegancia a oblé telo si nás získali. Akoby výbava a vyhotovenie nemuseli kráčať bok po boku.

Vo vrecku neprekáža. S 95 gramovou hmotnosťou nepriťaží a svojimi rozmermi nijako nevybočuje z radov šedého priemeru.

Šetrí vaše oči

Žiarivé farby, vysoká ostrosť písma a grafická uhladenosť používateľského rozhrania. Týmito slovami je možné v krátkosti charakterizovať vlastnosti TFT displeja s QVGA rozlíšením a 56 milimetrovou uhlopriečkou, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani modely s podstatne vyššou výbavou. V interiéri je displej skutočnou vychytávkou a pravdupovediac, boli sme prekvapení aj my.

Obzvlášť preto, že potenciál displeja je využitý naplno. Môžete si voliť veľkosť písma, na výber sú dva rôzne fonty, takže ani so slabším zrakom nebudete odkázaní na rýchle voľby či okuliare. Akoby aj seniori mali zelenú. Na svoje si však príde aj mládež, ktorá sa neuspokojí so šedým priemerom. K dispozícii je viacero vizuálnych tém, prostredníctvom ktorých je možné prispôsobiť grafiku používateľského rozhrania. Koľko konzervatívnosti je vo vonkajšom vyhotovení, toľko odvahy je v prispôsobeniach.

Na klávesnicu sme si privykali

Päťsmerový ovládač, dvojica kontextových tlačidiel a ovládanie hovorov sú štandardom, bez ktorého sa obíde iba máloktorý mobil. Nečakajte preto experimenty, pretože výrobca servíruje výbavu, ktorá je ostrieľaná praxou. Pre bočné ovládanie hlasitosti či spúšť fotoaparátu platí to isté. Keď ho lapíte do ruky, viete čo sním máte robiť.

Výsuvná alfanumerická klávesnica s podsvietením nás však trochu potrápila. Ak nemáte v krvi písanie na hladkej membránovej ploche s takmer nulovým zdvihom, bude vám chvíľu trvať, kým si zvyknete na to, že všetko je v poriadku. Riadkové oddeľovače síce nechýbajú, jemné vystúpenie stredov pre lepší zdvih by však bolo plusom. Obzvlášť ak veľa esemeskujete, či e-mailujete z mobilu za pochodu.

Lokalizovaný slovník pre T9 hodnotíme pre jeho rozsiahlosť pozitívne, počítajte však s tým, že esemesky budú odoslané bez diakritiky.

Falošný hovor, núzdová esemeska

Prehľadne spracovaný firmvér bez možnosti rozširovania použil výrobca už aj v iných modeloch, takže na prvý pohľad sa vám môže zdať dôverne známy. Nás vždy osloví jeho jednoduchosť a prehľadnosť. Nemusíte tráviť čas čítaním návodu iba preto, že potrebujete zmeniť nastavenie, alebo vyhľadať funkciu, ktorú potrebujete použiť. Tam kde je pomoc nutnosťou, nájdete ju v ponuke. A aj keď migrujete z inej značky telefónov, necítite sa ako na návšteve.

V menu je takmer nemožné stratiť sa. Firmvér registruje poslednú prístupovú cestu a tú vždy pri otváraní ponuky ponúka. Vrátiť sa k poslednej ponuke pre zmenu nastavenia je hračkou.

Potrebujete odísť z nudnej porady, alebo ukončiť rozhovor, ktorý nemá cenu? Vyžiadajte si jediným kliknutím falošný telefonát. Na displeji vyzerá všetko tak, ako by ste skutočne telefonovali. Odrátavajú sa minúty a vy sa máte na čo vyhovoriť.

Pre prípady núdze slúžia esemesky, ktoré vám majú zachrániť kožu. Nastavíte príjemcov, upravíte text kde žiadate o pomoc v núdzi a zvyšok napíše život. Po tom, čo naklikáte naslepo odoslanie správy, príjemcovia môžu volať späť. Telefón v tichosti zdvihne hovor a protistrana počuje, čo sa deje. Je to, ako by ste mali skrytú vysielačku, ktorá vás môže dostať zo šlamastiky.

Súkromie bez bariér

Otravné esemesky, reklamy operátorov, správy ktoré vás volajú do práce. Všetky je možné vypnúť filtrom, ktorý reaguje na číslo odosielateľa, alebo text v správe. Vypnete ich a ak nič netušíte, nič vás nenahnevá. Áno, aj takto sa dá bojovať so stresom.

Nie je príjemné, ak sa vám niekto hrabe v mobile. Obzvlášť ak vám listuje v esemeskách, telefónnom zozname, poznámkovom bloku či plánovači. Ak si aktivujete režim súkromia, vopred určené sekcie je možné zablokovať heslom. Vždy, keď je potrebné vstúpiť do nich, používateľ musí zadať heslo. Nečakajte však pestrú paletu kancelárskych funkcií. Základný plánovač a zoznam úloh vám bude musieť stačiť. Nie sme predsa v segmente manažérskych mobilov, kde každý s každým čosi synchronizuje aby zistil, že aj tak je všetko rozhádzané.

Internet iba na dva-gé

Internetový prehliadač Netfront pre prístup k internetu, integrovaný e-mailový klient vo vetve esemesiek pre základné spojenie s celosvetovou sieťou. Základná výbava pre základné funkcie – nič viac, nič menej. Prečítate si novú poštu, dozviete sa čo je nového vo svete a stiahnete si z internetu aplikácie, hry, zvonenia a hudbu. Akoby sme sa vracali v čase späť. Tu začína byť zrejmé, že S3500 je mobil pre štandardnú komunikáciu a nie internetový terminál do terénu.

Tomu zodpovedá aj skutočnosť, že dátové prenosy sú podporované len v štandardných profiloch 2G sietí – bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Podpora štyroch frekvenčných pásiem pokryje GSM siete celého sveta.

S hudbou je deň veselší

Kvalitne spracovaný hudobný prehliadač vás pobáda k tomu, aby ste investovali do pamäťovej karty formátu microSD. S pár desiatkami megabajtov v mobile veľký koncert nespravíte. My môžeme túto investíciu iba odporúčať. Samsung vie ako spraviť hudobný prehrávač s jednoduchou ovládateľnosťou a vidno to aj v tomto modeli. Obrázky albumov, podrobné triedenie, všetko je ako na dlani.

Len s tými slúchadlami sa to stále točí okolo systémového konektora typu všetko v jednom. Stereofónne slúchadlá s headsetom z balenia nie sú na zahodenie, vieme však, že Samsung to vie aj lepšie. Žiaľ, redukcia v balení nie je a 3,5 milimetrový jack konektor pre všestrannosť tiež chýba.

Dostupný je aj FM prijímač s dekodérom RDS signálu, ktorý umožňuje nielen posluch vysielania, ale aj záznam. Zaujala nás vysoká citlivosť a bezproblémová selektivita. Nie každé rádio funguje tak ako má. V tomto prípade sme boli spokojní.

A ak k zábave pripočítame aj hry, s Javou a 9 predinštalovanými hernými titulmi môžeme povedať, že je tu akási ochutnávka. Dve hry sú bezplatné, zvyšné vyžadujú pre plnú funkčnosť odomknutie. Predsa len, lepšie je aspoň ochutnať, ako iba počúvať od mobilných hráčov, aká je to zábava.

Od foťáku zázraky nečakajte

S dvoma megapixelmi bez automatického zaostrovania zázraky neočakávajte. Výrobca síce kompenzuje slabú výbavu množstvom softvérových nastavení a filtrov, nie je to však to, čo dnes letí. Môžeme povedať, že fotoaparát je použiteľný pre dokumentárne účely pri dobrom osvetlení. Hravo vyrobíte ememesku či e-mail z výletu v horách, nasnímať je možné aj snímky pre cestovateľský blog. Ak však potrebujete kvalitu pre tlač a ďalšie úpravy, bez kompaktu sa radšej ďaleko nepúšťajte.

Výdrž pokrivkáva

Dva dni prevádzky s okrajovým používaním internetu a počúvaním hudby cestou do práce a späť. Viac od tohto modelu neočakávajte a počítajte s tým, že ak sa akumulátor za pol roka opotrebuje, možno sa každodennému nabíjaniu nevyhnete. Telefón svojou výdržou neexceluje a ak ho zabudnete včas nabiť, môže sa stať, že po ukončení víkendového besnenia si nebudete mať čím zavolať taxík.

Samsung S3500 je mobil, ktorý svojou výbavou predstavuje akýsi stred pre každodenné použitie. Zatelefonujete si s ním, zaesemeskujete, v núdzi skontrolujete e-maily či prečítate čosi na webe. Možno vás zbaví otravných známych falošným hovorom, možno vás vytiahne z kaše, keď to budete najviac potrebovať. Hudbou vám skráti nudnú cestu do práce, možno si užijete aj hry. Avšak iba vtedy, ak ho nezabudnete nabíjať častejšie, ako ste možno zvyknutí pri svojom súčasnom telefóne.

