Ako nájsť v Gmaile správy, ktoré sa stratili?

Zíde z očí, zíde z mysle. Akonáhle však treba nájsť v archíve e-mailov dokument, či informáciu, o ktorých ste si istí, že ste ich nevymazali, môže to byť zložitejšie, ako čokoľvek iné. Poradíme vám, ako využiť vyhľadávanie v Gmaile naplno.

8. jún 2009 o 9:32 Milan Gigel

Zatúlaná pošta

Nie každá správa musí zostať v priečinku Doručená Pošta (Inbox). Ak ste cielene, alebo nedopatrením použili funkciu pre archivovanie správy, nájdete ju iba tak, ak sa prepnete do priečinka Všetky správy (All Mail). Nájsť však správu medzi tisícom iných nie je jednoduché. Preto stačí, ak prikážete vyhľadávaču, aby našiel iba tie, ktoré sa v priečinku Inbox nenachádzajú. Dosiahnete to, ak do vyhľadávacieho políčka vpíšete reťazec

-in:inbox

Správy, ktoré ste nestihli prečítať

Svieti vám vedľa priečinka Inbox informácia o tom, že máte 27 neprečítaných správ a stále netušíte, kde by sa mohli nachádzať? Ak ste si nevytvorili v Google Labs špeciálny filter na ich vytriedenie, bez vyhľadávania sa k nim neprepracujete. Všetky neprečítané správy budete mať pred očami, ak vpíšte do políčka na vyhľadávanie text

label:unread

Podobným spôsobom sa prepracujete ku všetkým označeným správam vložením reťazca label:stared, e-mailom, ktoré boli vymazané cez label:trash, či odoslanej pošte jednoduchým label:sent. Je to, akoby ste triedili správy podľa virtuálnych nálepiek, ktoré sa zobrazujú v ich záhlaví.

Dokumenty, bez ktorých neviete žiť

Gmail má vždy dostatok kapacity na to, aby uchoval v archíve prílohy, ktoré dnes možno nepotrebujete, avšak o niekoľko mesiacov môžu byť kľúčové. Spoliehame sa na to, že nezabúda. Ako sa však po čase mesiacoch k pé-dé-efku, ktorého názov je neznámy rovnako, ako jeho odosielateľ. Vyhľadávanie myslí aj na tieto prípady. Dokáže hľadať súbory podľa ich prípon. Skúste to naostro:

filename:pdf

filename:xls

filename:doc

A ak by ste vôbec netušili, v akom formáte priložený súbor bol, nechajte si pre istotu zobraziť všetky správy, ktoré majú prílohu

has:attachment

Keď sa niekto prekecne

Gmail archivuje nielen vašu poštu, ale aj komunikáciu, ktorá prebehla cez Google Talk. Preto nemusí byť ťažké zistiť, kedy sa kto prekecol o veciach, o ktorých mal mlčať. Prístup k archívu správ si otvoríte pomocou magického

in:chat

Zotriedenie podľa dátumov je fajn, ak neviete kto prezradil viac ako mal, ak ste si však istí, že viete, koho viniť, svoje hľadanie môžete zovšeobecniť menom kontaktu.

in: chat with kubek

Zvyšok je už iba cvik

Existujú aj ďalšie operátory, ktoré vám pomôžu vytriediť z tisícok správ tie, ktoré hľadáte. Operátor from: filtruje odosielateľov, to: adresátov, subject: vymedzuje hľadanie iba na predmet správy. Dochádzka od Kubeka?

from:kubek subject:dochadzka

Aj keď Gmail dokáže vyhľadávať e-maily podľa kľúčových slov efektívne, bez použitia operátorov sa niekedy k výsledkom neprepracujete. Žiaľ, lokalizované verzie stále nemyslia na to, že aj my by sme radi vyhľadávali vo svojom jazyku bez toho, aby sme museli siahať po anglických slovíčkach.