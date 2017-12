[E3 2009] Postavičky z The Sims 3 preniknú úplne všade

4. jún 2009 o 13:35 Ján Kordoš

Zoberte svojho simíka a surfujte s ním po webe v on-line aplikácii SimKámoš. Vyberte si jedného zo šiestich možných simíkov, ako je napríklad punkový rocker Magnus alebo koketná „umelkyňa“ Kim, a vydajte sa v ich sprievode na internet. Onlinová aplikácia SimKámoš je absolútnou novinkou, v ktorej simíkovia reagujú na každú webovú stránku, čo navštívia. To podporuje využívanie sociálnych sietí a tendencie priaznivcov hry k vzájomnému kontaktu. Na každej webovej stránke, ktorú navštívite, zobrazí SimKámoš inú reakciu postavičky v závislosti od jej charakteru, povahových vlastností a kategórií danej stránky. Napríklad na serveri Twitter.com obklopia simíka modrí vtáci, na MTV zasa dostane reproduktory a začne sa vlniť v rytme hudby. Na stránke s politickou tematikou sa postaví za rečnícky pult a začne rečniť. SimKámoš je v češtine. Pomocou SimKámoša sa môžete spojiť so svojimi kamarátmi aj na serveroch Facebook alebo MySpace a posielať im správy. Po umiestnení obsahu na svoju vybranú sociálnu sieť si môžete túto stránku vložiť do obľúbených položiek alebo poslať známym a priateľom e-mailom. Na oplátku získate upozornenie na bezplatné predmety na Výmene The Sims 3 v hre. SimKámoš má integrované funkcie Facebook Connect a MySpace ID, vďaka ktorým sa môžete kontaktovať s kamarátmi v každej sieti, vidieť, či sú on-line a priamo posielať správy.

SimSocial je jednoduchá webová hra, v ktorej môžete prežívať život simíka deň za dňom. Vytvorte a prispôsobte si vlastnú postavu, vyberte pre ňu jedinečné povahové vlastnosti, a potom začnite riadiť jeho život – nájdite mu prácu, nových kamarátov či nepriateľov, pošlite ho do školy, choďte s ním na večeru atď. Splňte mu jeho celoživotné želanie! Staňte sa svetovo presláveným chirurgom, šachovým veľmajstrom alebo päťhviezdičkovým kuchárom. SimSocial je k dispozícii ako aplikácia serveru Facebook alebo na TheSims3.com. Na Facebook môžete prizvať svojich priateľov a stretnúť sa s nimi vo vlastnej hre. Vstúpte do sociálnych sietí The Sims 3!

V aplikácii SimFriend môžete viesť chatovú konverzáciu so simíkmi podľa vlastného výberu. Či už hľadáte niekoho, kto má rovnaké záujmy alebo niekoho úplne odlišného, objavenie toho pravého simíkovského priateľa je otázkou len niekoľkých kliknutí myšou! S virtuálnym kamarátom budete korešpondovať prostredníctvom e-mailov a môžete poradiť mu ohľadom vzťahov, práce a priateľov. Vaše odpovede rozhodnú o tom, aké rozhodnutia urobí simík. SimFriend je k dispozícii na www.TheSims3.com.

Vyskúšajte si aj bezplatnú aplikáciu The Sims 3 SimSampler na Apple App Store pre iPhone a iPod touch! V týchto skvelých zábavných hrách môžete zatrepať iPhonom a spýtať sa žiariaceho diamantu na rôzne veci, ktoré sa vám preháňajú hlavou. Otestujte si svoje vzťahy umiestnením miniportérov dvoch dotyčných ľudí z každej strany diamantu – stanete sa priateľmi alebo si myslia, že ste zúfalec? Obtiahnutím diamantu zistíte povahovú vlastnosť dňa a dostanete radu, ako ju vnímať a či zodpovedá vášmu štýlu.

The Sims 3 už nebude len obliekaním virtuálnych bábik a zariaďovanie ich domácnosti. Recenziu čakajte v priebehu najbližších týždňov, keďže review verzie určené na stiahnutie sa aktivujú až zajtra.

Zdroj:PR