PSP Go - nová verzia handheldu Playstation Portable od Sony

Nová verzia nazvaná PSP Go nemá nahradiť posledne predávanú verziu PSP-3000, ale majú vedľa seba koexistovať. Nebolo potvrdené, či klasické PSP týmto príchodom končí svoju hernú púť a nová verzia sa objaví až s razantným vylepšením používaním technológie. PSP Go by mala byť akási zmenšená verzia pôvodného handheldu s rovnakými technickými parametrami.

Hneď na prvý pohľad PSP Go zaujme menšími rozmermi (približne o 50% menšie, čím nie je handheld omnoho väčší ako iPhone) a nižšou váhou (približne o 40%), takže ide o vhodnejší prístroj na dlhšie hranie, respektíve zábavu na dlhších cestách. Ďalšou odlišnosťou od pôvodného PSP je vysúvací panel s ovládacími prvkami. PSP Go by sa dal prirovnať k sliderom na poli mobilných telefónoch. Displej o veľkosti 3,8´´ je o čosi menší než u pôvodného PSP. Primárne je PSP Go určené pre hráčov, ktorí striktne nevyžadujú fyzické vlastnenie herného média. Hry sa budú dať sťahovať na rozšíriteľnú M2 pamäťovú kartu. S handheldom získate priestor na 16GB dát – na pamäť si môžete ukladať nielen hry, ale i filmy, fotky, prípadne hudbu.

K samotnému hraniu tak nebudú potrebné žiadne prenosné médiá, čo je obrovská výhoda oproti pomerne nepraktickým UMD diskom k normálnemu PSP. Je zatiaľ otázne, či začne Sony všeobecne presadzovať digitálne sťahovanie hier pre PSP miesto zakupovania špeciálnych UMD diskov. S hernými a filmovými médiami pre Playstation Portable (UMD disky) nie sú totiž spokojní všetci majitelia tohto handheldu kvôli nepraktickému skladovaniu.