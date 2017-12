Najlacnejšie mobily kúpite v USA, u nás nepobežia

Pri našej poslednej návšteve USA sme nahliadli aj do obchodov s mobilnými telefónmi. Ceny sú naozaj veľmi výhodné. Telefón v predplatenej sade zoženiete v prepočte už za 7,46€.

3. jún 2009 o 11:25 Luděk Vokáč

V tejto cene síce nie je zahrnutý kredit, ale aj tak je to naozaj lákavá ponuka. Spomínaným telefónom za necelých 8 eur je Kyocera Jax v ponuke americkej pobočky operátora Virgin.

Na webe operátora prístroj zakúpite za 9,99 dolára (6, 97€). V predajniach BestBuy, ktoré sú najjednoduchšou cestou k akejkoľvek elektronike v USA, stojí táto Kyocera stále veľmi príjemných 14,99 dolárov čo je v prepočte 10,46€. Kredit stojí ďalších 20 dolárov (13,96€) a v takom prípade dostanete 200 minút hovorov v amerických sietiach.

Ak cestuje do USA na dovolenku v skupine, môže sa investícia do takéhoto telefónu vyplatiť. Nemusíte si volať zo svojich telefónov a platiť drahý roaming. Približne za 26 eur si môžete v USA medzi sebou volať do sýtosti.

Na to, že by ste ale Kyoceru po návrate z USA používali aj doma, zabudnite. Virgin v USA funguje prevádzkuje CDMA sieť, a tak u nás fungovať nebude. Je to škoda, pretože je to naozaj zaujímavý telefón. Za prístupnú cenu ponúka slušnú výbavu: farebný displej, internetový prehliadač, podporuje MP3 vyzváňanie a má Javu.

O lacné predplatené sady nie je v USA núdza. Telefónov, ktoré i s použiteľným kreditom zoženiete za výhodnú cenu, je tam na trhu neuveriteľné množstvo. Len málo z nich môžete používať po návrate doma. Aj väčšina GSM prístrojov v danej kategórii podporuje iba americké frekvencie 850 a 1900 MHz, zatiaľ čo v Európe sa všeobecne používajú frekvencie 900 a 1800 MHz.

Ďalším problémom môže byť fakt, že americkí operátori svoje telefóny často blokujú.

Dôkazom toho sú napríklad telefóny v ponuke operátora net10. Za 30 dolárov (20,97€)si môžete kúpiť jeho predplatenú sadu s telefónom LG 300g. Operátor vám dá s telefónom dokonca kredit na 300 minút hovoru a tak je táto ponuka ešte výhodnejšia než v prípade exotickejšej Kyocery.

Dajte si pozor na modely, ktoré dobre poznáte z pultov našich predajní operátorov. Taká Nokia 1600 v ponuke amerických operátorov síce vypadá presne tak isto ako tá, ktorú ponúkajú operátori u nás, lenže opäť podporuje "zlé" frekvencie.

Z USA si tak maximálne ako suvenír môžete priviezť napríklad ekologickú Motorolu Renew, ktorú v sade ponúka operátor T-Mobile. Stojí 30 dolárov aj s kreditom 25 dolárov, ale doma sa budete môcť len pozerať, ako sa tento kukuričný mobil obracia v prach.

Jediným predplateným mobilom z ponuky amerického T-Mobile, ktorý vám bude u nás aspoň čiastočne fungovať, je Samsung t349 so zaujímavou sure-type klávesnicou. Ten ale v sade s 25 dolárovým kreditom stojí rovných 100 dolárov (69,9€)a z našich frekvencií GSM podporuje len tu vyššiu – teda 1800 MHz. V mestách sa tak t349 uplatní, ale na vidieku si s ním pravdepodobne nezavoláte.

Podobné je to s predplatenými telefónmi z ponuky najväčšieho amerického GSM operátora AT&T. I ten prevádzkuje sieť na frekvenciách 850 a 1900 MHz a tak si určite nechajte prejsť chuť na Nokiu 2600 za 20 dolárov (13,98€) i s kreditom.

Kúpa mobilného telefónu v USA pre následné použitie doma je teda prakticky nezmyselná. Nič to ale nemení na tom, že ceny predplatných kariet sú také nízke, že sa pri akejkoľvek ceste do USA oplatí uvažovať o ich kúpení. A je asi jedno, či do Štátov idete za rekreáciou alebo za obchodom. Jednoducho sa tak zbavíte vo väčšine prípadoch predraženého roamingu.

Celkovo ale Američanom môžeme ich ceny predplatených služieb len závidieť. Opäť sa ukazuje, ako je u nás draho. A taktiež je úplne jasno viditeľné, že za tamojší výrazný pokles cien môžu virtuálni operátori.

Prevzaté zo servera mobil.idnes.cz