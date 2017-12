Windows 7 - všetky informácie na jednom mieste

Po mesiacoch špekulovania Microsoft oficiálne oznámil, kedy spustí predaj svojho nového operačného systému. Prinášame vám prehľad všetkých dôležitých informácii, ktoré by ste o ňom mali vedieť.

3. jún 2009 o 20:25 Tomáš Ulej

Po mesiacoch špekulovania Microsoft oficiálne oznámil, kedy spustí predaj svojho nového operačného systému. Anglická verzia sa na trhu objaví 22. októbra 2009, Microsoft teda postupuje podľa svojho pôvodného plánu, v ktorom chcel predaj spustiť ešte pred začiatkom vianočných nákupov.

Oplatí sa premýšľať o jeho kúpe? Bude fungovať na vašom počítači? Prinášame vám prehľad všetkých dôležitých informácii, ktoré by ste o ňom mali vedieť.

Je lepšia ako XP a Vista?



Ak ste doteraz používali systém Windows Vista, Sedmička sa vám môže javiť ako jej mladší dokonalejší brat. Microsoft sa pri vývoji systému totiž netajil tým, že chce napraviť chyby, ktorých sa dopustil pri jej vývoji.

Zmeny oproti Viste si všimnete najmä tam, kde vás najviac otravovala: bude vás oveľa menej zaťažovať rôznymi bezpečnostnými hláškami, zoberie menej pamäte a viac jej ušetrí pre vašu prácu, lepšie si bude rozumieť s vašim hardvérom. Microsoft zdokonalil aj taskbar a prácu s oknami a pribalil vylepšené verzie vstavaných programových balíkov.

WIndows 7 pobeží aj na počítačoch, na ktorých dodnes beží Windows XP. V porovnaní s týmto systémom však môže vyzerať rovnako komplikovane, ako Vista. Kompatibilita so starým softvérom je však vyriešená. Ak procesor podporuje virtualizáciu, prevádzkovať je možné virtuálne XP, v ktorom pobežia softvéry, ktoré sa v sedmičke nesprávajú tak, ako majú.

Všetko o novinkách, ktoré Windows 7 prináša, si môžete prečítať v našom redakčnom teste.

Kedy bude k dispozícii anglická a kedy slovenská verzia? Koľko bude stáť?

Anglická verzia systému sa na pultoch predajní objaví 22. októbra 2009, presný dátum vydania slovenskej verzie a ani jej cena zatiaľ nie sú známe. Microsoft však už skôr uviedol, že termín vydania slovenskej verzie by mal byť do dvoch mesiacov od uvedenia anglickej verzie, podľa tohto predpokladu by prichádzal do úvahy začiatok jej predaja na koniec decembra 2009, resp. január 2010.

K dispozícii na predaj bude dovedna šesť verzií operačného systému Windows 7, z nich sú podstatné štyri:

Windows 7 Starter ($199,95) - pre začiatočníkov s počítačmi, bez podpory niektorých funkcií ako napríklad Windows Aero.

- pre začiatočníkov s počítačmi, bez podpory niektorých funkcií ako napríklad Windows Aero. Windows 7 Home Premium ($259,95) - určená pre domácich používateľov s väčšou podporou funkcií na zábavu a oddych.

- určená pre domácich používateľov s väčšou podporou funkcií na zábavu a oddych. Windows 7 Professional ($299,95) - rovnaká funkcionalita ako Home Premium, obohatená napríklad o serverové funkcie a funkcie šifrovania dát.

- rovnaká funkcionalita ako Home Premium, obohatená napríklad o serverové funkcie a funkcie šifrovania dát. Windows 7 Ultimate ($319,95) - verzia vhodná pre biznis sektor.

Podrobné informácie o jednotlivých verziách ponúka napríklad Wikipédia. Informácie o slovenských cenách Windowsu a jeho dostupnosti zisťujeme.

Spustím Windows 7 aj na staršom počítači alebo mojom netbooku?

Pravdepodobne áno. Systém Windows 7 je oveľa šetrnejší k hardvéru ako jeho predchodca. Minimálne hardvérové požiadavky sú 1GHz procesor, 1GB RAM a 16GB voľného miesta na disku.

Windows 7 môžete bez problémov používať aj na netbookoch. V našom redakčnom teste fungoval len o niečo menej svižne ako Windows XP na netbooku ASUS EeePC 1000H s jedným gigabajtom RAM.

Ako zistím, či má Windows 7 podporu pre môj hardvér?

Jedným z hlavných problémov Visty bola slabá hardvérová podpora. Microsoft dal tentoraz výrobcom oveľa viac času na prípravu ovládačov, zároveň oznámil, že v Sedmičke budú fungovať všetky ovládače napísane pre Vistu a to aj vtedy, ak pri inštalácii ovládač testuje, či ide naozaj o Vistu.

K dispozícii je aj aplikácia, ktorá dostupnosť ovládačov overí ešte pred nainštalovaním systému.

Môžem si ho už teraz zadarmo vyskúšať?

Áno, zo stránok Microsoftu si môžete stiahnuť Release Candidate verziu operačného systému, ktorá vám bude fungovať rok, vrátane aktualizácii.