AMD má nové dvojjadrové procesory

Ešte predtým, ako na pulty predajní dorazí sedmička od Microsoftu, AMD púšťa do obehu dva nové dvojjadrové procesory. Athlon II X2 je najrýchlejším Athlonom všetkých čias, Phenom II X2 je architektúrou zhodný so s procesormi, ktoré sú určené pre servery.

2. jún 2009 o 10:35 Milan Gigel

Zaujať má hlavne hráčov.

Procesor Athlon II X2 je vyrábaný 45 nanometrovou technológiou a okrem dvojice jadier obsahuje aj radič pamätí DDR2. Vyhotovený je pre osadenie do dosiek s päticou AM3. Pri 3 GHz taktovacej frekvencii spadá do 65 wattového termálneho profilu, z čoho je zrejmé, že výrobca sa nezameral iba na výkon, ale aj na úsporu. Procesor je určený do kancelárskych stolových počítačov pre bežné použitie.

Pre hráčov je pripravený Phenom II X2, ktorý sa okrem dvojice jadier ničím nelíši od štvorjadrových serverových procesorov z tohto radu. S 3,1 GHz taktom, vysokopriepustnou zbernicou a 7 megabajtovou vyrovnávacou pamäťou má osloviť hlavne tých, čo sú hladní po extrémnom výkone. Aj preto vychádza v populárnej čiernej edícii.

Oba procesory sú vybavené technológiou PowerNow 3.0, ktorá sa stará o zdravú energetiku. Kým pri plnom zaťažení spotrebuje procesor 65 wattov energie, pri oddychu si vystačí s 3,5 wattmi.

Omnoho podstatnejšie však je, že zákazníci môžu počítať s podporou virtualizácie. Tú naplno využijú v systéme Windows 7, ktorý na sklonku roka dorazí na pulty predajní. Práve virtualizácia má podnikom zaistiť plnú kompatibilitu s predchádzajúcimi systémami bez toho, aby museli aktualizovať svoje softvéry.