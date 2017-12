[E3 2009] Lego útočí: druhý Indiana Jones a hranatý Harry Potter

1. jún 2009 o 17:05 Ján Kordoš

Oficiálne bolo ohlásené LEGO Indiana Jones 2, ktoré sa vráti k pôvodnej trilógii a niektoré fragmenty príbehu pozmení, prerozpráva. Samozrejme sa bude venovať aj poslednému filmovému dobrodružstvu. Najväčšou novinkou je prítomnosť Build Your Own Adventure – editoru, v ktorom si budeme môcť vytvoriť nové úrovne.

To však vonkoncom nie je všetko: v marci k nám doskáče hranatý Harry Potter. LEGO Harry Potter: Year 1-4 by malo na rozdiel od iných Lego hier ponúknuť hlavne otvorenejšie prostredie. Inak – ako už z názvu vyplýva – nás čakajú prvé štyri roky života zjazveného kúzelníka v Rokforte. Pokračovanie nás teda s veľkou pravdepodobnosťou neminie. Ovládať budeme viacero hrdinov (Hermiona, Ron), neprídeme o vyučovanie, kúzlenie, miešanie lektvarov a všetko by to malo byť vtipné. Len aby to nedopadlo podobne ako detinsky trápny Batman. Hra je oznámená na všetky mysliteľné platformy okrem PC. Teaser viac sklamal ako navnadil.

Zdroj: Fileshack, Gamespot,Eurogamer