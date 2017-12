Slováci uspeli v medzinárodnej súťaži IT inštruktorov

Inštruktori počítačových sietí zo Slovenska dosiahli veľký medzinárodný úspech. Vo finále druhého ročníka súťaže pedagógov škôl zo strednej a východnej Európy, zapojených do programu Sieťových akadémií Cisco, obsadili prvé, piate a ôsme miesto.

1. jún 2009 o 15:04 SITA

Slovensko sa stalo najúspešnejšou spomedzi 29 krajín strednej a východnej Európy. Agentúru SITA informoval Adela Vráblová zo spoločnosti Comm.

Do súťaže iCompetition 2009 sa zapojilo viac ako 200 pedagógov stredných a vysokých škôl, ktorí museli prejsť sitom troch kvalifikačných kôl prostredníctvom internetového portálu. Do bukureštského finále sa prebojovalo desať najlepších z nich. Okrem troch slovenských to boli po dvaja pedagógovia z Ukrajiny a Rumunska a po jednom z Česka, Bulharska a Turecka. Víťazom súťaže sa stal Peter Palúch zo Žilinskej univerzity. Peter Feciľak z Technickej univerzity v Košiciach sa umiestnil na piatom mieste a Tomáš Kanocz z rovnakej školy skončil na ôsmom mieste.