[E3 2009] Krátky teaser zo zničeného Borderlands

1. jún 2009 o 11:10 Ján Kordoš

Charakteristika hry:

Planéta Pandora rozhodne nie je žiadnym rajom vo vesmíre. Jedinými (ľudskými) obyvateľmi sú totiž len vyvrheli spoločnosti: od zlodejov a vrahov po ľudí, ktorí sa skrývajú pred zákonom alebo nemajú čo stratiť. Aby to nebolo všetko, celé prostredie je zničené, planéta pripomína miesto testovania nukleárnych hlavíc a navyše sa neodporúča opustiť obývané priestory, pretože vonku na vás čakajú mimozemské formy života, ktoré s vami spravia krátky proces. Vývojári z Gearboxu na tomto projekte už pracujú pomerne dlhú dobu a stále sa o tomto zaujímavom projekte nevie mnoho. Obrovský otvorený svet s vopred pripravenými úlohami, ktoré môžete aktivovať, pripomína GTA a vlastne tak by sa dalo popísať aj Borderlands, len je všetko v nepríjemne depresívnych farbách a všade vládne skutočný boj o život.

K tomu si treba pripočítať možnosť ovládania dopravných prostriedkov, no keďže sa hra odohráva v budúcnosti, žiadne súčasné mašinky neočakávajte, skôr pôjde o futuristické buginy, masívne džípy a kopec ďalších vozov. Výhodou je možnosť ovládania vehiklov vo dvojici: jeden šoféruje, druhý strieľa. Kooperatívne hranie bude taktiež prítomné, takže sa nebudeme musieť spoliehať len na prepracovanú umelú inteligenciu počítačom riadených postáv. Do toho sú zamiešané aj RPG prvky a postupným zlepšovaním základných vlastností zvyšujete svoje šance na prežitie. A k tomu si podľa slov tvorcov pripočítajme odhadom tak pol milióna zbraní! Nie, že by sa všetky od seba výrazne odlišovali, bude tu niekoľko desiatok základných typov (brokovnica bude stále len brokovnica), avšak odlišovať sa budú výzorom, funkčnosťou a vlastnosťami. Takmer ako Diablo, len na nehostinnej planéte, v sci-fi kabáte a z vlastného pohľadu. Stále však pôjde predovšetkým o FPS, tieto bonusy majú Borderlands len vyzdvihnúť zo stereotypu.

