[E3 2009] Need for Speed: Shift predstavuje BMW M3 GT2

1. jún 2009 o 10:20 Ján Kordoš

Všetky screenshoty



Hrateľnosťou by sa séria mala podobať na Forza MotorSport či Gran Turismo, no nechajme sa prekvapiť. Medzi ďalšie novinky patrí odhalenie 65 tátošov, ktorých budeme môcť preháňať na 18 autentických okruhoch (z celkového počtu 50 tratí, medzi ktorými sa objavia aj fiktívne, mestské trate). Zážitkom bude pretekania na svetovo známom, 20 kilometrov dlhom, okruhu v Nordshleife alebo fiktívnom Glendale s prudkými stúpaniami, ostrými zákrutami či slepými horizontmi. V garáži nájdeme hromadu legendárnych vozidiel z obdobia posledných 35 rokov, ktorých dizajn a modely boli do virtuálnej podoby prevedené tak, aby poskytovali čo najvernejšie zážitky, dojem z rýchlosti a hlavne realistickú simuláciu jazdy.

„Need for Speed: Shift je hlavne o nespútanej sile a emóciách, ktoré má pretekársky pilot za volantom svojho stroju. S dôkladne zostaveným portfóliom aut a okruhov poskytneme hráčom absolútne špičkový pretekársky zážitok,“ uviedol Patrick Söderlund, hlavný viceprezident EA Games Europe. Oficiálny termín európskeho vydania je naplánovaný na 17. septembra. Vysoké otáčky si užijeme na PC, Playstation 3, Xboxe 360 a Playstation Portable.

video //www.sme.sk/vp/9876/

Vozový park v Need for Speed: Shift

2006 Aston Martin DBR9

2009 Audi R8 LMS

2008 Audi R8

2008 Audi RS 4

2007 Audi S3

2007 Audi TT 3.2 quattro

2006 Audi S4

BMW M3 E36

BMW M3 E46

BMW M3 E92

2008 BMW 135i Coupé

2009 BMW M3 GT2

2007 BMW Z4 M Coupé

2008 Bugatti Veyron

2006 Dodge Challenger Concept

2008 Dodge Viper SRT10 Falken Tire

2010 Ford Mustang GT

2010 Ford Shelby GT500

2007 Ford Focus ST

2006 Ford GT

2006 Need For Speed Shelby Terlingua

1996 Ford Escort RS Cosworth

2009 Chevrolet Camaro SS

2006 Chevrolet Cobalt SS

2006 Chevrolet Corvette Z06

2006 Honda Civic Si

2000 Honda S2000

2006 Koenigsegg CCX

2008 Lamborghini Gallardo LP560-4

2007 Lamborghini Murciélago LP640

2007 Lamborghini Reventón

2006 Lotus Elise 111R

2007 Lotus Exige S

2005 Maserati MC12 GT1

2008 Mazda MX-5

2006 Mazda RX-8

1995 Mazda RX-7

1994 McLaren F1

2007 Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition

2007 Mercedes-Benz SL65 AMG

2008 Mitsubishi Lancer EVOLUTION

2006 Mitsubishi Lancer EVOLUTION IX MR-edition

2003 Infiniti G35 (V35)

1997 Nissan 200SX (S14)

2009 Nissan 370Z (Z34)

2006 Nissan 350Z (Z33)

2009 Nissan GT-R SpecV (R35)

2008 Nissan GT-R (R35)

2000 Nissan Silvia (S15) spec.R AERO

1999 Nissan Skyline GT-R (R34)

1972 Nissan Skyline 2000GT-R

1992 Nissan 240SX (S13)

2006 Pagani Zonda F

2010 Pagani Zonda R

2008 Porsche 911 GT2

2009 Porsche 911 GT3 RSR

2006 Porsche 911 GT3 RS

2004 Porsche Carrera GT

2007 Porsche Cayman S

2008 Renault Mégane RS

2007 SEAT Leon CUPRA

2006 Subaru Impreza WRX STi

2007 Lexus LF-A Concept

2008 SCION tC

1986 Toyota Corolla GTS (A86)

2008 Volkswagen Scirocco

2006 Volkswagen Golf GTI

Zoznam okruhov v Need for Speed: Shift

Alpental

Autopolis International Racing Course

Ambush Canyon

Brands Hatch

Dakota

Ebisu Circuit

Glendale

Hazyview

Mazda Raceway Laguna Seca

London

Miytomi

Nordschleife

Road America

Rustle Creek

Silverstone

Circuit de Spa Francorchamps

Tokyo

Willow Springs

Zdroj:PR