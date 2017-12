Internet zasiahne tvrdá regulácia

Sloboda v televíznom vysielaní cez internet sa čoskoro môže skončiť. Ministerstvo kultúry chce kontrolovať internetové videá a ich šíriteľov regulovať kontrolami a pokutami.

31. máj 2009 o 22:00 Ján Glovičko

Internet bez obmedzení bude minulosťou. Minister kultúry Marek Maďarič (Smer) pripravil novelu zákona o vysielaní a retransmisii, podľa ktorej sa budú akékoľvek audiovizuálne mediálne služby „podobajúce sa televízii“ na webe, riadiť rovnakými podmienkami ako klasické televízie.

Slovensko musí prispôsobiť mediálne zákony podľa smernice europarlamentu o audiovizuálnych mediálnych službách do decembra.

Internet čaká regulácia

Vlastné logo, smajlík s vekom, pokuty či oznámenie o vysielaní – to sú len niektoré podmienky, ktoré musia splniť internetoví vysielatelia, aby ich Rada pre vysielanie a retransmisiu nepokutovala.

U vysielateľov prostredníctvom internetu (priame vysielanie cez web) a poskytovateľov mediálnych služieb (videá zavesené na internete) vyvolala novela rozpaky. Internetové televízne weby ako tv.sme.sk či huste.sk novelu nekomentovali.

Zákonné pokuty Licenčná rada bude udeľovať prevádzkovateľom internetového „televízneho vysielania“ za nedodržiavania zákona pokuty. Ak program neoznačí logom, zaplatí prevádzkovateľ od 99 do 1959 eur. Pokutu až 16 596 eur môže udeliť rada prevádzkovateľovi, ktorý napríklad nezabezpečil kvalifikáciu a označenie programov. Ak prevádzkovateľ neposlúchne radu a nepozastaví vysielanie, môže dostať pokutu až 66 387 eur.

"Vzhľadom na to, že v piatok skončila možnosť predkladať pripomienky k novele, v tejto chvíli už len počkáme na to, v akej podobe vstúpi zákon do praxe. Až potom sa k nemu vyjadríme,“ povedala Tatiana Tóthová, hovorkyňa televízie Joj, ktorej portál huste.sk patrí.

Kontrolované budú všetky internetové weby prevádzkujúce „televízne vysielanie“, ktoré majú sídlo alebo prijímajú redakčné opatrenia na Slovensku a ich videá sú vysielané s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť. Pod túto definíciu novely patria aj internetové verzie tlače, ktoré ponúkajú videospravodajstvo a zábavu, vrátane portálu Sme.sk.

Miloš Mistrík, predseda rady hovorí, že tieto weby kontrolované nebudú: „Ťažko predpovedať budúci vývin. V súčasnej podobe internetová verzia dennej tlače nepatrí pod regulačné povinnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu a v najbližšom období asi ani patriť nebude.“

Ministerstvo kultúry reguláciu spravodajských portálov tlače nevylúčilo. „Elektronické verzie tlače sú audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie iba za predpokladu, že audiovizuálne prvky tvoria prevažujúcu časť tejto služby,“povedal hovorca Jozef Bednár.

Obmedzenia sa dajú obísť

Aj keď smernica europarlamentu prikazuje všetkým štátom únie regulovať internet, každá krajina si určí mieru ich kontroly.

Novela zákona má najmä chrániť mladistvých pred pornografiou či zabezpečiť rovnaké podmienky súťaže pre televízie a internetové televízne vysielanie. Keďže sa regulácia internetu vzťahuje iba na 27 členských štátov, šírenie nežiaduceho obsahu na internete môže prejsť napríklad do Moldavska, odkiaľ bude rovnako verejne prístupný a nepostihnuteľný ako bol doteraz na portáloch s webovou koncovkou .sk.

Práve preto v Českej republike novela zákona o audiovizuálnych mediálnych službách neprešla, keď ju stopla nová vláda Jana Fischera.

Navrhované pravidlá pre web 1. Internetové videá by si mali osvojiť jednotný systém označovania vekovej prístupnosti. Podobne ako televízne, aj internetové vysielanie bude musieť napríklad smajlíkmi povedať, pre koho je obsah videa určený.



2. Pre internetových prevádzkovateľov ponúkajúcich videoobsah budú platiť zásady dosiaľ platné iba pre televízie, ako napríklad označenie reklamy či odvysielanie oznamu o porušení zákona.



3. Prevádzkovatelia internetového „televízneho vysielania“ síce nebudú musieť vysielať s licenciou, budú mať však oznamovaciu povinnosť voči Rade pre vysielanie a retransmisiu .



4. Pri vysielaní televíznej programovej služby budú musieť prevádzkovatelia povinne natrvalo označiť svoju programovú službu nezameniteľným logom.



5. V prípade, že rada prijme podnet porušenia zákona, môže pozastaviť vysielanie.



6. Prevádzkovatelia musia zabezpečiť vysielanie pornografie alebo hrubého násilia, ktoré môže narušiť vývin maloletých, tak, aby k nemu nemali prístup.



7. Za nedodržanie alebo porušenie zákona môže rada pokutovať prevádzkovateľa až do výšky vyše stotisíc eur. (jgl)