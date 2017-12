Tipy na víkendové surfovanie

Bifľovanie telefónnych čísel, hľadanie ozdôb na pracovnú plochu a komponovanie hudby. Pozrieme sa ako usporiadať v byte nábytok, budeme špicľovať čo sa mení na weboch, porovnáme televízory a posťahujeme drobnosti. Také sú surftipy na tento víkend.

Ako si zapamätať telefónne čísla?

Ak v nich nie je priveľa núl a opakujúcich sa cifier, potom si môžete na pomoc zavolať stránky http://www.phonespell.org/ alebo http://www.phonespelling.com/. Pomôžu vám odhaliť slová, ktoré sa za číslami skrývajú, aby ste to mali ľahšie. Prečo sa u nás čosi takéto neujalo? Tlačidlové telefóny asi príliš meškali.

Tapety na plochu

Tiež z času na čas meníte tapety na ploche počítača, aby ste mali pocit, že sedíte za novým počítačom? Aby ste to nemali také ťažké, skúste navštíviť stránku http://www.pctapety.sk/. Všetko tam nájdete prehľadne zobrazené nielen podľa motívov, ale aj rozlíšenia. Zdá sa, že autori projektu nezabudli ani na tých, čo majú monitory dva.

Kam s nábytokom?

Skúste sa vžiť do kože interiérového architekta a zamyslite sa nad tým, ako by mohol vyzerať váš príbytok. Projekt http://dragonfly.autodesk.com/ je jednoducho ovládateľný a zvládnete v ňom nakresliť svoj byt v priebehu minút. Potom je už iba na vás, aké farby zvolíte a kde umiestnite nábytok.

Buďte informovaní

Chcete vedieť, kedy sa na vašom obľúbenom serveri objaví výherná listina, alebo sa opäť začne hovoriť o katastrofe v Hornom Výplachu? Potom si nasaďte prostredníctvom servera http://www.sparktooth.com/ očko a presmerujte si e-maily na svoj mobil. Akonáhle sa čosi na cieľovej adrese mihne, budete o tom určite vedieť.

Sťahujte do sýtosti

Neviete, ako z webovej stránky stiahnuť video, hudbu hrajúcu na pozadí, obrázky alebo stylesheet? Skúste to so službou http://www.farkie.com/, ktorá z cieľového webu vycucne to, po čom túžite. Áno, dá sa to aj inak, ale pre príležitostné projekty je to šikovné.

Ako veľmi sa líšia?

80 centimetrová obrazovka vo formáte 4:2 alebo 32 palcový LCD panel so stranovým pomerom 16:9. Ktorá z nich vyčarí väčší obraz? Nuž jednoduchú odpoveď nájdete na webe http://tvcalculator.com/. Vytvorí grafické náhľady, aby ste mali ešte pred kúpou predstavu o tom, do čoho idete.

Zakomponujte si

Zahrajte sa na ázijské bistro a bielymi kockami rozzvučte tónovú matricu na stránke http://lab.andre-michelle.com/tonematrix. Možno vás to zabaví natoľko, že si vyrobíte nové zvonenie do mobilu, alebo budete celý týždeň terorizovať svojich kolegov v kancelárii.

Instantný e-mail

Otravujú vás servery s registráciami? Podvrhnite im adresu, ktorá je ako instantná polievka. Hned po tom, co ju použijete, stací ak si vyberiete odpoved a ona sa stratí zo zemského povrchu. Pracovný priestor ponúka server http://dodgit.com/ a vám stací vediet iba tolko, že falošný e-mail by mohol vyzerat aj takto mojeheslo@dodgit.com.