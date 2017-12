Dell chce byť trhovým lídrom v Ázii do roku 2012

Druhý najväčší výrobca osobných počítačov na svete, americká spoločnosť Dell, plánuje v najbližších troch rokoch po zotavení ekonomiky získať pozíciu trhového lídra v Ázii.

29. máj 2009 o 9:44 SITA

Uviedol to v piatok prezident spoločnosti pre malé a stredné podniky Steve Felice, podľa ktorého stanovený cieľ predstavuje len zámery firmy a nie bezprostredné smerovanie. Bez zarátania Japonska je Dell podľa agentúry IDC trojkou na ázijskom trhu, prvé dve priečky pritom zastávajú čínske Lenovo a Hewlett-Packard. Naopak v tomto regióne sa Dellu darí lepšie než konkurentom Acer a Founder. Na čínskom trhu by mal Dell získať podporu zo strany spotrebiteľov najmä po zavedení vládnych stimulačných balíčkov, pričom orientovať sa chce aj na oblasť zdravotníctva a školstva. Tržby spoločnosti na ázijskom trhu poklesli v prvom kvartáli na medziročnej báze o 20 %, pretože veľké spoločnosti v dôsledku krízy znižujú svoje výdavky na techniku. Predaj počítačov naopak podporil rast spotrebiteľský výdavkov, a to hlavne v Číne a Indii.

Celkové hospodárenie Dellu v prvom finančnom kvartáli do 1. mája skončilo s čistým ziskom na úrovni 290 mil. USD, respektíve 15 centov na akciu. V rovnakom období minulého roka pritom spoločnosť vygenerovala zisk 784 mil. USD, čo predstavovalo na akciu 38 centov. Bez zarátania jednorazových reštrukturalizačných nákladov dosiahol Dell zisk na úrovni 24 centov, čo len tesne pokorilo odhady analytikov, ktorí v priemere počítali zo ziskom na akciu vo výške 23 centov. Tržby spoločnosti poklesli v sledovanom období o 23 % na 12,3 mld. USD, keď sa podľa IDC celosvetové dodávky počítačov Dell znížili v prvých troch kalendárnych mesiacoch o necelých 17 %. Vo februári rozšírila spoločnosť cieľ úspory nákladov do roku 2011 na 4 mld. USD, v minulom finančnom roku pritom v rámci reštrukturalizácie prepustila 9 tis. zamestnancov, čím jej celosvetová pracovná sila poklesla na 78 900 ľudí.

(1 EUR = 1,3856 USD)