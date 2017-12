Bingo – Microsoft má Bing

Ako sa volá vyhľadávač Microsoftu a na ktorej adrese ho nájdete? Ak neviete odpoveď na túto otázku, nie ste sami. Marketing firmy jednoducho zlyhal. Nepomohlo ani predvolenie vyhľadávača Microsoft Live Search v systémoch Windows. Všetci sme si akosi zvykl

29. máj 2009 o 9:40 Milan Gigel

i na to, že proste gúglujeme.

Všetko sa však zmení v najbližších dňoch. Microsoft spúšťa v časopisoch, novinách a televíziách masívnu mediálnu kampaň na svoj vynovený vyhľadávač, ktorý sa odteraz bude volať Bing. Odteraz budeme bingovať a vykrikovať „ajhľa bingo – už som to našiel“.

Síce neskoro, ale aj tak. Microsoft sa opäť snaží dohnať to, čo zameškal. Vo vyhľadávaní jednoducho zaostáva a firma by musela spraviť mnoho, aby sa to zmenilo.

Pomôže pri rozhodovaní

Bing sa nijako nelíši od toho, čo poznáme od konkurencie. Je to vyhľadávač, ktorý svojim formátom pokrýva každodenné potreby používateľov. Je na pohľad jednoduchý, prehľadný a štruktúrovaný tak, ako to poznáme z iných služieb - žiadne experimenty, žiadne inovácie.

Len jeho výstupy sú nastavené tak, aby nám pomohli pri rozhodovaní. Zoraďovanie výsledkov a ich prezentácia sú upravené tak, aby sme nemuseli hľadať odpovede na otázky z pôvodných materiálov, ale našli ich spracované tak, aby sme nemuseli mrhať časom. Grafy bodových hodnotení, recenzií a komentárov nám majú podsunúť názor bez toho, aby sme museli mrhať časom. Nápomocné majú byť aj náhľady dokumentov, ktoré sa zobrazia ešte predtým, ako používateľ klikne na odkaz z vyhľadávača.

V krátkosti povedané, Bing na prvý pohľad pripomína kvalitnú kópiu populárneho Google, ktorý je kde-tu okorenený grafom v štýle Wolframu. Ak k tomu pridáme zopár vychytávok vo forme alternatívneho zobrazenia výsledkov vyhľadávania, je to ako keby Google otvoril modul Labs aj pre vyhľadávač a odoslal správu do sveta – zapnite si čo chcete.

Priskoro na hodnotenie

Na hodnotenie kvalít vynoveného vyhľadávača je priskoro. Firma iba postupne spúšťa jeho prevádzku v niektorých oblastiach Európy, až kým systém nenabehne v celosvetovom meradle. Isté však je, že netreba očakávať žiadne výraznejšie novinky.

Ak niekto na trhu vyhľadávania dát zažiaril v tomto roku, tak je to rozhodne Wolfram. Bing je len hlasný výkrik softvérového giganta, ktorý má upozorniť na to, že už roky máme pod nosom čosi, čo príliš nepoužívame. Lepší názov, graficky uhladenejší výstup a v budúcnosti možno previazanie na ďalšie služby by mali pomôcť tomu, aby sme začali rešpektovať Microsoft aj v segmente vyhľadávania.

Ak však vo výstupoch neponúkne lepšie triedenie výsledkov s vyššou relevanciou, všetky snahy budú zbytočné. Alebo snáď nie?