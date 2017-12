Google chystá službu, ktorá má spojiť svet

Nadopujte Google Talk steroidmi, otvorte ho vývojárom, umožnite firmám prevádzkovať komunikačné uzly na svojich serveroch a máte službu, ktorá by mohla zmeniť svet. Google predstavil novú komunikačnú platformu Wave, ktorá má premostiť počítače pripojené k

29. máj 2009 o 8:56 Milan Gigel

internetu.

Novinka? Ani omylom

Je to, akoby ste staré, avšak masami nepovšimnuté rozširujúce moduly komunikačných IM klientov povýšili na stredobod záujmu a pozornosti. Nová služba Google Wave má zjednodušiť veci, ktoré sme mohli na internete robiť už od dávna. Tentokrát však bude všetko zastrešené na jedinom mieste, aby sme boli kolektívnejší, sociálnejší a komunikatívnejší. V krátkosti povedané – cieľom je pomôcť ľuďom prekonať ich lenivosť.

Už nič neskryjete

Čo všetko Google Wave dokáže? Pri textovej komunikácii už nič nezostane tajomstvom. Namiesto toho, aby sa prenášali kompletné správy po tom, čo ich potvrdíte, vaše emocionálne výlevy sa budú odosielať v priamom prenose písmenko po písmenku. Už nezoberiete späť to, čo ste vychrlili zo seba von. Protistrana to zbadá ešte predtým, ako to zmažete sami.



Nejde však iba o to. Komunikácia prebieha inak, ako sme boli doposiaľ zvyknutí. Môžete sa pustiť do virtuálnej diskusie s desiatkou ľudí a spätne reagovať na výroky ktoréhokoľvek z nich. Vraciate sa riadkami späť k tomu, čo bolo povedané pred chvíľou, lepíte k správam svoje komentáre či odkazy na argumenty, ktoré majú ukázať že iba vy máte pravdu. Je to, ako by sa páska vychádzajúca z komunikačného terminálu mohla vracať, predlžovať, rozširovať a dopĺňať o čokoľvek. Na to sme doposiaľ zvyknutí neboli. Pre jednoduchosť sme sa konferenciám akosi vyhýbali. Nuž a čo jazykové bariéry? Existuje liek? Vďaka integrovanej službe online prekladu vraj áno.

Spolupráca na všetkom

Skupinové úpravy dokumentov nie sú v portfóliu služieb Google žiadnou novinkou. Práve naopak. Ak používate Google Docs pre serióznu prácu, určite ste už tieto vymoženosti využili. Tentokrát to však má ísť o čosi prirodzenejšie, jednoduchšie a hlavne viditeľnejšie. A nezostaneme vraj vôbec iba pri dokumentoch.

Spoločné prehliadanie fotografií, videí, máp, či hranie hier má byť na každodennom poriadku. Chcete sa zahrať na moderátora? Nech sa páči. Pripravte si snímky z dovolenky, krátke videozáznamy a urobte cez internet prezentáciu svojim priateľom, aby aj oni vedeli, čo ste zažili. A ak to náhodou niektorých bude nudiť, tak si dajú partičku šachu bez toho, aby do nej prizvali vás.

Otvoriť sa svetu

Keďže takmer všetky tieto veci už zvládajú softvéry, ktoré na trhu sú, jedinou cestou ako osloviť trh je otvoriť sa, v čo najväčšej miere. Z pohľadu Google to znamená dve veci. Pritiahnuť vývojárov, aby vytvorili svoje vlastné aplikácie pre túto platformu a umožniť firmám prevádzkovať svoje vlastné komunikačné uzly na svojich serveroch bez toho, aby pretekali privátne dáta celým svetom. Je to, ako keby bolo kdesi v pozadí cítiť, že nejde iba o jednotlivcov z davu, ale aj o podniky.

Podarí sa firme uspieť?