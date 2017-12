Imaginárny konflikt v hre Homefront: Severná Kórea napadla USA

28. máj 2009 o 16:45 Ján Kordoš

Nestáva sa často, že by sa hráč mal prevteliť do postavy amerického hrdinu brániaceho svoju domovinu. Naposledy s týmto nápadom prišla akčná hra Turning Point: Fall of Liberty a máme ju v pamäti dodnes. Žiaľ vďaka jej nekvalite. Vývojári na svojom dielku vyzdvihujú kvalitne napísanú zápletku so zaujímavými príbehovými zvratmi, napínavú atmosféru, skvelý multiplayer. Ďalšie informácie o hre budú predstavené na výstave E3 2009, ktorá sa začína budúci týždeň. Zatiaľ vieme len toľko, že Homefront sa pripravuje pre PC, Xbox 360 a Playstation 3.

Zdroj:Shacknews