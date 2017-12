Piráti z Karibiku ešte nepovedali posledné slovo

28. máj 2009 o 14:45 Ján Kordoš

Podivná kombinácia a skutočne netušíme, čo vlastne máme od tohto projektu očakávať. Už podľa samotnej licencie nebude hra smerovaná na iné, než mainstreamové publikum, a to zrovna akčným RPG príliš neholduje. Nechajme sa však prekvapiť. Na svet Pirátov z Karibiku sa dá jednoducho vytvoriť nový príbeh a vývojári sľubujú, že šetriť nebudú ani humorom, ktorý je filmovú trilógiu typická. Okrem súbojov jednotlivých postáv a postupné zlepšovanie nás čakajú aj námorné bitky, ktoré by mali byť vytvorené úplne iným štýlom, než aký sme doteraz poznali. Nebude chýbať ani skúmanie ako súše, tak i morskej oblasti, interakcia s NPC postavami a k slovu by sa mal dostať aj aspekt morálky.

Zle to neznie, ale akosi nám stále nejde dokopy licencia s poctivým (i keď akčným) RPG s otvoreným svetom. Dátum vydania síce zatiaľ stanovený nebol, no poznáme aspoň trojicu platforiem, na ktorých sa Pirates of the Caribbean: Armada of the Damned objaví: PC, Xbox 360 a Playstation 3.

Zdroj:Shacknews