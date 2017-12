eHealth na Slovensku sa už rozbehol

Informatizácia zdravotníctva na Slovensku sa už skutočne rozbehla. Konštatovali to účastníci ôsmeho ročníka konferencie Zdravotnícka informatika 2009.

27. máj 2009 o 12:04 SITA

BRATISLAVA. "Sme na štartovacej čiare, s eHealthom začíname, máme vytvorené ľudské aj finančné prostriedky a dúfam, že to úspešne dotiahneme," vyhlásil minister zdravotníctva Richard Raši. Zároveň dodal, že Slovensko síce s projektom informatizácie zdravotníctva začalo neskôr ako väčšina ostatných európskych krajín, práve preto však v tejto oblasti očakáva aktívnejší postup. Cieľom rezortu zdravotníctva je podľa neho sprístupniť čo najskôr tie súčasti eHealthu, ktoré by priniesli benefity lekárom, ale najmä pacientom. Ide napríklad o elektronické objednávanie a predpisovanie liekov, ako aj tzv. elektronickú zdravotnú knižku. Plne funkčné by mali byť v roku 2013.

Generálny riaditeľ sekcie zdravia na Ministerstve zdravotníctva SR (MZ) Adam Hochel doplnil, že informatizácia zdravotníctva je prostriedok zabezpečenia kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti. Pri jej implementovaní preto podľa neho nie je dôvod váhať. Riaditeľ odboru informatiky na MZ Peter Szakács poznamenal, že eHealth má prínosy zdravotné, ale aj ekonomické. Vyzdvihol odstránenie duplicity pri vyšetreniach, ako i odbremenenie lekárov od administratívy. "Informatizácia zdravotníctva podporuje kvalitnú, bezpečnú, dostupnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť a zabezpečuje poskytovanie správnych informácií v správnom čase a na správnom mieste," zhrnul výhody eHealthu Szakács. Zároveň upozornil, že celý projekt je síce ambiciózny, no dá zvládnuť.

Informatizáciu zdravotníctva označil minister zdravotníctva Richard Raši pri nástupe do funkcie za jednu zo svojich priorít. Vláda pritom v súvislosti s eHealthom prijala v minulom roku dva dôležité dokumenty. Koncom marca vzala na vedomie Správu o stave informatizácie v rezorte zdravotníctva. Následne nato v polovici júla schválila strategické ciele eHealthu. Náklady na informatizáciu v rokoch 2009 až 2013 odhaduje rezort zdravotníctva na približne 252 mil. eur. Podľa uvedeného materiálu je na rok 2009 vyčlenených takmer 50 mil. eur. Okrem iného by sa informatizácia mala dotknúť Národného zdravotného portálu, či Národného zdravotného informačného systému.