Twitter. Dokáže veľké divy

Mikroblogy už neslúžia len na pobavie kamarátov. Stali sa nástrojom novinárov i politikov.

28. máj 2009





BRATISLAVA. Má ho Barack Obama i rôzne celebrity. Majú ho spravodajské značky, aj SME. Blogujú na ňom jednotlivci i celé firmy. Preto sa stal fenoménom, ktorý nemení len správanie na sieti, ale aj skutočný svet. Stačí, ak máte mikroblogovací systém Twitter, vlastný mikroblog a armádu nasledovníkov.

Načo je to dobré?

Mikroblogy a statusy sú zvláštny internetový fenomén. Nemusíte v nich mať čo povedať, stačí, ak čosi píšete. Pritom máte dosť kamarátov, ktorí sú ochotní vaše správy čítať. Ukázalo sa to nedávno, keď americká celebrita Ashton Kutcher, inak manžel herečky Demi Moorovej, porazil spravodajskú superznačku CNN. Bolo to v počte svojich nasledovníkov – tak sa nazývajú ľudia, ktorým sa zobrazujú správy, čo napíšete na twitterovom mikroblogu.

V Moldavsku však mikroblog zasiahol aj do skutočnej politiky a spôsobil rozsiahle demonštrácie. V Kišiňove, hlavnom meste krajiny, sa o politickú zmenu pokúsila Natalia Morarová. Dvadsaťpäťročná investigatívna novinárka pomocou systému odštartovala takzvanú „Twitterovu revolúciu“ – do ulíc mesta zvolávala protivládnych demonštrantov.

Od Kišiňova až po NASA

Vo voľbách v krajine totiž s veľkým náskokom zvíťazili komunisti. Najmä mladým Moldavcom sa takéto výsledky nepáčili a voľby vyhlasovali za zmanipulované. Ich protesty sa následne zvrhli na násilnosti. Nová komunistická vláda následne aktérov protestov zatkla. Vrátane Morarovej, ktorú po troch týždňoch síce z väzby prepustili, no nesmie opustiť krajinu. Zároveň jej hrozí pätnásťročné väzenie.

Americká NASA sa nedávno chválila, že astronaut Mike Massimino „twitteruje“ aj počas misie raketoplánu Atlantis k Hubblovmu teleskopu. Médiá i úrad to vyhlásili za prelomový krok: Astro Mike bol údajne prvým človekom, ktorý blogoval z obežnej dráhy. Nakoniec sa však ukázalo, že to nebola pravda. Astronaut na Zem vždy poslal e-mail so správou a tú technici z NASA pridali na jeho twitterblog. Navyše, ani e-maily z raketoplánu nechodili „naživo“. Len niekoľkokrát za deň ich poslali spoločne na Zem.

V súčasnosti sa o Twitteri pripravuje televízna šou. Podľa ČTK sa jej účastníci vydajú po stopách historických osobností.