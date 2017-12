Voličský preukaz vybavíte aj cez e-mail

Odovzdať hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu mimo trvalého bydliska je jednoduché. Stačí preukaz vybavený aj cez ­mail, pošlú vám ho poštou. Záujem však nie je veľký.

28. máj 2009 o 0:00 Michal Piško

BRATISLAVA. Ak chcete budúcu sobotu voliť slovenských europoslancov, no nebudete doma, mali by ste čo najskôr požiadať o vydanie voličského preukazu. Termín sa kráti.

Preukaz si možno na mestských a obecných úradoch vyzdvihnúť osobne, cez člena rodiny, ale dá sa oň požiadať aj poštou a vo väčšine miest i elektronicky. Výnimkou sú mnohé obce a niektoré menšie mestá ako Čierna nad Tisou, ktorá stále nemá ani internetovú stránku.

V Bratislave a Košiciach vydávajú preukazy mestské časti, preto tieto mestá nemajú jednotnú e­mailovú adresu, kde možno o preukaz žiadať.

Poštou s predstihom



Ako si vybaviť voličský preukaz Osobne na mestských a obecných

úradoch zväčša na počkanie. Cez rodinného príslušníka väčšinou stačí s občianskym preukazom, niekde žiadajú aj splnomocnenie (nemusí byť úradne overené). Poštou stačí uviesť meno a priezvisko, trvalý pobyt a spiatočnú adresu, niekde aj rodné číslo; preukaz príde doporučene. stačí uviesť meno a priezvisko, trvalý pobyt a spiatočnú adresu, niekde aj rodné číslo; preukaz príde doporučene. E­mailom vo väčšine miest; najlepšie

je zistiť si e­mailovú adresu

telefonicky. Stačí uviesť údaje ako pri poštovej žiadosti.

e­maily niektorých miest:

Nitra: volby@msunitra.sk

Trnava: info@trnava.sk

Trenčín: evidencia.kc@trencin.sk

B. Bystrica: zolnerova@misbb.sk

Žilina: sekretariatmsu@zilina.sk

Prešov: iveta.katrenicova@presov.sk

Úrady vydávajú preukazy, oprávňujúce voliť kdekoľvek na Slovensku, do budúceho štvrtka. Tí, čo si jeho vybavenie nechajú na poslednú chvíľu, si ho však musia vyzdvihnúť priamo na úrade.

Na vybavenie písomných žiadostí potrebujú mestá a obce viac času. Preukaz posielajú doporučene poštou.

„Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich volieb budeme zasielať preukazy poštou do piatka 29. mája. Písomné žiadosti doručené neskôr budú vybavené s tým, že si žiadateľ musí prevziať preukaz priamo na mestskom úrade najneskôr do 5. júna do 15.00,“ hovorí Elena Krausová zo žilinskej radnice.

Podobne je to aj v ďalších mestách. „Ak občan chce, aby mu bol preukaz doručený poštou, mal by oň požiadať najneskôr do utorka,“ vraví Monika Pastuchová z Banskej Bystrice. V Trnave žiadajú zaslanie žiadosti najmenej v päťdennom predstihu pred voľbami.

„Ak budú voliči žiadať písomne, bolo by dobré požiadať najneskôr v utorok,“ hovorí aj Michal Kaliňák z prešovského mestského úradu. V Prešove na rozdiel od ostatných krajských miest žiadajú k elektronickej žiadosti aj podpis voliča. „Akceptujeme napríklad aj scan.“

Eurovoľby nezaujali



Hoci do volieb ostáva ešte desať dní, doterajší záujem o voličské preukazy naznačuje v porovnaní s nedávnymi prezidentskými voľbami výrazný nezáujem voličov. „Doteraz sme vydali 264 preukazov, čo je oproti prezidentským voľbám desatinový záujem,“ tvrdí hovorca bratislavskej Petržalky Ľubomír Andrassy.

Napríklad Rožňava do včera vystavila 63 preukazov. „Desať dní pred druhým kolom volieb prezidenta, sme ich mali už 197,“ hovorí Eva Lázárová z tamojšej radnice.

V Ilave namiesto 60 dosiaľ vydali len sedem preukazov. Podobný nezáujem hlásia všetky oslovené mestá.

Tentoraz sa do kampane v slovenských mestách naostro zapojil aj Európsky parlament. FOTO SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK, TASR

Ak volič o preukaz požiada, no napokon ostane doma, môže voliť aj vo svojom pôvodnom okrsku. „Obec po vydaní voličského preukazu voliča zo zoznamu vyčiarkne, ak napriek tomu príde do svojej volebnej miestnosti, môže v nej po predložení voličského preukazu hlasovať,“ hovorí Lívia Škultétyová z ministerstva vnútra.

Okrem voličského potrebuje každý, kto chce odovzdať svoj hlas, aj občiansky preukaz.