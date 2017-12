Take 2 odkladá Mafiu 2 a ďalšie info o Bioshock 2, Red Dead Redemption, Civilizácii

27. máj 2009 o 18:30 Ján Kordoš

Hra síce je už v hrateľnej podobe dokončená, no zvyšný čas chcú dať vývojárom na testovanie a odstraňovanie chýb, ktoré hra stále obsahuje. Vylaďovanie hry je nesmierne dôležitá súčasť vývoja a Take 2 nechce hazardovať so známymi značkami a radšej oželie lukratívny termín vydania pred Vianocami. Na Mafiu 2 si tak počkáme o niekoľko mesiacov dlhšie, ale výsledok podľa všetkého bude stáť za to.

Tento rok nebudeme žiaľ ani tasiť kolty v Red Dead Redemption, pričom posunutie hry na rovnaký termín ako v prípade Mafie 2 sprevádzalo rovnaké zdôvodnenie stanoviska Take 2. Rockstar chce na vychytávanie bugov v otvorenom svete Divokého západu čas a preto ho tvorcovia i dostanú.

Aby sme však odklad očakávaných projektov odsunuli aspoň mierne do úzadia, ukončíme túto správu kladne. Civilizácia je stále žiadaná séria a štvrtý diel sa výborne predáva i dnes. Celkovo sa v predalo už 9 miliónov Civilizácií, čo je veľmi pekné číslo. Bioshock 2 meškanie nehlási, oficiálny termín vydania návratu do podmorského sveta Rapture je stanovený na 30. októbra – zatiaľ to nie je definitívne (zrejme sa stále rozhoduje o pridaní MP do hry), ale s veľkou pravdepodobnosťou sa na ňom nič nezmení.

Zdroj: Shacknews,Kotaku