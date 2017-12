Gay Tony zahrá v Grand Theft Auto svoju baladu

27. máj 2009 o 13:10 Ján Kordoš

Po drsnom živote motorkárov v The Lost and Damned presedláme do úplne inej polohy. Tentoraz sa staneme asistentom Tonyho Prince-a, ktorý bol známy pod prezývkou Gay Tony. Vlastnil niekoľko nočných klubov a našou úlohou v koži Luisa Lopeza bude samozrejme jeho ochrana, boj proti iným rodinám, odhaľovanie skutočných osobností ľudí vo svete, kde má každý svoju cenu.

The Ballad of Gay Tony sa objaví ku koncu tohto roku a zaujímavosťou je, že okrem tradičného stiahnutia vo forme DLC obsahu za 1600 MS Points sa objaví na trhu aj špeciálna krabicová verzia Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, ktorá bude obsahovať obe expanzie, čiže The Lost and Damned a The Ballad of Gay Tony. Cena pre americký trh bola stanovená na 40 amerických dolárov. Jedno je isté: Rockstaru kontroverznosť nie je cudzia a dokážu (v kladnom zmysle slova) šokovať.

Na záver už len poznámka: The Ballad of Gay Tony a Episodes from Liberty City sú exkluzívne projekty pre Xbox 360 a na iných platformách sa neobjavia.

Zdroj: Shacknews,Joystiq