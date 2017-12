ISS pôjde naplno. Konečne získa dosť ľudí

Vesmírna stanica sa zmení na plnohodnotné laboratórium. Konečne bude mať dosť ľudí.

27. máj 2009 o 16:30 TASR, Tomáš Prokopčák





BAJKONUR, BRATISLAVA. Z drahej debny sa stáva laboratórium. Tak hovoria odborníci o najnovšej misii na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS. Dnes v stredu z kazašského kozmodrómu Bajkonur odštartovala raketa Sojuz a na palube viezla troch kozmonautov, ktorí v piatok doplnia aktuálnu posádku na palube stanice. Prvý raz v histórii ISS sa bude na palube nachádzať šesť ľudí. Navyše, v októbri bude rovnako prvýkrát celej stanici veliť Európan - Belgičan Frank de Winne.

Stanica, ktorá krúži vesmírom vo výške asi 350 kilometrov nad Zemou, bola doteraz len obrovská, ale nie úplne funkčná skladačka. Niektorí vedci na Zemi o objekte, ktorý stál sto miliárd dolárov, hovoria ako o vyhodených peniazoch. Pretože nič poriadne sa robiť na jeho palube nedalo. Nebolo dosť ľudí.

NASA, ESA i Rusko tvrdia, že práve to by sa mohlo zmeniť. Šesť členov posádky sa dokáže starať nielen o stanicu a svoje vlastné prežitie, stihnú aj experimenty. Tie by mali byť náročnejšie než sledovať, ako horí plameň zapaľovača v bezváhovom stave.

Z rozvrhov kozmonautov vidno, že vede venujú približne tri hodiny denne. Zvyšok času stanicu opravujú, jedia alebo spia. NASA tvrdí, že ich úlohou nie je priamy výskum, ale pozorovanie, ako ľudia znášajú bezváhový stav a svoju spoločnosť: dlhodobo a v malom priestore.