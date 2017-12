Grim Fandango na vašich nohách

27. máj 2009 o 12:10 Ján Kordoš

Momentálne vraj letia výrazné farby. Fialová síce nie je tá pravá a vždy ju s nenúteným ďakujem odmietame, no tentoraz treba trochu spomaliť. Fialová je síce nič moc farba, ale pozrite sa lepšie na tie „bačkúrky“, ktoré by mohli zdobiť vaše nohy!

Grim Fandango! Áno, vynikajúca adventúrka s Mannym Calaverom v hlavnej úlohe patrí do zlatého fondu hier. Už sme tu mali napríklad aj Monkey Island, ale toto je ešte lepšie. Nielenže to vyzerá štýlovo, ale sa budete môcť pochváliť okoliu, že to je z Grim Fandanga.

Síce po vás začne okolie divne pozerať a pri predstavovaní pozadia aztéckej viery v posmrtný život a samotného príbehu hry už stratia záujem o tie cool lila bačkúrky, ale vy budete vedieť svoje. Škoda len, že k nám sa takýto tovar nedostane.

Zdroj:Kotaku