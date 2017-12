Sedmička – rovnaký systém, dve ceny

Ak zatúžite po väčšom displeji, za operačný systém zaplatíte viac. S takouto nezmyselnou politikou plánuje vykročiť vpred Microsoft v segmente netbookov. Za komfort si priplatíte aj napriek tomu, že operačný systém a hardvér bude v podstate rovnaký.

27. máj 2009 o 8:20 Milan Gigel

Ak zatúžite po väčšom displeji, za operačný systém zaplatíte viac. S takouto nezmyselnou politikou plánuje vykročiť vpred Microsoft v segmente netbookov. Za komfort si priplatíte aj napriek tomu, že operačný systém a hardvér bude v podstate rovnaký.

Zvýhodnená cena Sedmičky pre netbooky bude pre výrobcov hardvéru dostupná iba vtedy, ak ich stroje nebudú vybavené väčším, ako 10,2 palcovým displejom. Microsoft prichádza s takýmto rozhodnutím v momente, keď sa celý segment pomaly, ale iste začína preklápať smerom k 12 palcovej platforme.

Ak si budete chcieť kúpiť netbook v tomto formáte, za operačný systém zaplatíte viac. A to aj napriek tomu, že ostatnými parametrami sa váš stroj nebude líšiť od tých, ktoré majú menší displej.

Čo tým Microsoft sleduje? Rozdiely medzi netbookmi a notebookmi sa akosi začínajú vytrácať. Zdá sa, že stroje, ktoré mali byť pôvodne záchranou ekonomicky slabých krajín zmenili počítačový priemysel natoľko, že musel zrušiť daň za luxus. Kým malé notebooky boli ešte nedávno luxusným tovarom pre majetných, dnes stoja rovnako, ako ich plnoformátové predlohy. Akoby sa trh oboch segmentov spájal – zvoľ si parametre a veľkosť, dostaneš to za rovnaký peniaz. To môže licenčná politika Microsoftu pribrzdiť.

Na druhej strane, nie je tajomstvom, že na platforme netbookov s uhlopriečkou do 10.2 palca dominuje Intel, kým pri vyšších uhlopriečkach sa k slovu dostáva aj konkurencia, hlavne Via Technologies. Ak by bola za rozhodnutím Microsoftu dohoda týchto dvoch firiem, šlo by o snaha udržať si postavenie na trhu. Nebolo by to po prvý krát, čo by Intel siahol po obchodných praktikách, ktoré sa nemusia páčiť všetkým.