Pripravte sa na záplavu hudby z internetu

Hudobné vydavateľstvá sa na európskej pôde blížia k novému spôsobu licencovania hudobných nahrávok. Kým doposiaľ mali internetoví predajcovia práva na predaj hudby iba vo svojich krajinách, čoskoro budú môcť predávať pre celú Európu. Zaistí to nová paneur

27. máj 2009 o 7:59 Milan Gigel

ópska licencia.

Čo to pre nás znamená? Na začiatok asi toľko, že Apple bude môcť spustiť svoj predaj hudby celoplošne a možno sa dočkáme ich cenového modelu aj my. V závese môžeme počítať so silnou ponukou hudby pre mobilné telefóny, ale aj hudobné prehrávače iných firiem. Nikto si predsa nenechá ujsť balík peňazí z nového trhu.

Neočakávajme však, že sa prebudia domáce firmy. Tie mali túto možnosť aj doposiaľ.