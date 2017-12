Vedci asi našli gén zodpovedný za vypadávanie vlasov

26. máj 2009 o 20:42 TASR

HONGKONG. Japonskí vedci objavili gén, ktorý zrejme spôsobuje cyklickú stratu srsti u myší. Predpokladajú, že gén by mohol byť zodpovedný aj za chorobné vypadávanie vlasov u ľudí (alopéciu). Informovala o tom dnes tlačová agentúra Reuters.

Vedci svoj objav uverejnili v americkom vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Popísali vygenerovanú líniu myší, ktorým chýbal gén Sox21.

Myši začali strácať srsť od 11. dňa po príchode na svet, pričom proces začal na hlave a pokračoval smerom k chvostu. Medzi 20. a 25. dňom života v podstate prišli o srsť vrátane fúzov.

Nezvyčajné bolo, že po niekoľkých dňoch začala hlodavcom rásť nová srsť, ktorá však potom začala znovu vypadávať. Cyklická alopécia u zmutovaných myší trvala vyše dvoch rokov.

Vedci pozorovali, že myšiam sa počas obdobia straty srsti zväčšovali maz vylučujúce mazové žľazy okolo vlasového folikulu a hrubol bunkový obal.

Z toho usúdili, že "gén má pravdepodobne za následok odlišnosti u kmeňových buniek, ktoré formujú vonkajšiu vrstvu vlasového lôžka," napísal tím vedcov, ktorý viedol Jumiko Saga z genetického ústavu v japonskom meste Mišima.

Potom vedci začali skúmať vzorky ľudskej kože. Vo vlasovej pokožke objavili prítomnosť toho istého génu Sox21, čo ich viedlo k záveru, že môže byť zodpovedný za vypadávanie vlasov aj u ľudí.