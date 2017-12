Pohľad na superhrdinské inFamous

26. máj 2009 o 16:50 Ján Kordoš

Menší úryvok z rozpísanej recenzie:

Pri pohľade na inFamous sa neubránite pocitu, že vývojári zo Sucker Punch chceli mať všetko super. Cool. Úžasné, obrovské, kolosálne. Takže prišli s otvoreným svetom. Pomerne obrovským, avšak nebolo to až tak super, tak do príbehu primiešali teroristický útok a následnú apokalypsu v zdevastovanom meste. To už predsa znie omnoho lepšie. Hrdina hry by mohol bojovať o prežitie. To aj bude, samozrejme zachráni celý svet, ale nesmie to byť len obyčajný človiečik z davu. Musí byť úžasný. Tak mu dáme superschopnosti – ešte ich aj skombinujeme – a nech to vyzerá skvele. Otvorený svet, superhrdina a čo nám tu chýba? Možnosť voľby medzi dobrom a zlom! Áno, to dnes letí, na obal dáme panáka s modrými plameňmi a červenými plameňmi, nejaký cool slogan a musí to byť bomba. inFamous na to vôbec nešlo zle...

Ak sa vám hra pozdáva, určite nepremeškajte ani vývojárske denníky.

